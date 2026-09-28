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ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Handball Premier | Πού θα δείτε τον αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Handball Premier.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Handball Premier | Πού θα δείτε τον αγώνα
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Η ώρα για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Handball Premier έφτασε, καθώς η «Ένωση» αντιμετωπίζει τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ προέρχεται από τη νικηφόρα (34-27) πρεμιέρα απέναντι στη Δράμα και πηγαίνει στο πρώτο μεγάλο τεστ της σεζόν, έχοντας ως στόχο το «2 στα 2».

Το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ HD.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ κάνει τη δική του πρεμιέρα στη φετινή Handball Premier, καθώς η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει δύο νίκες απέναντι στη Ντουντελάνζ στο Λουξεμβούργο, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF Cup.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

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