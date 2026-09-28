ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Handball Premier | Πού θα δείτε τον αγώνα
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Handball Premier.
Η ώρα για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Handball Premier έφτασε, καθώς η «Ένωση» αντιμετωπίζει τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.
Η ΑΕΚ προέρχεται από τη νικηφόρα (34-27) πρεμιέρα απέναντι στη Δράμα και πηγαίνει στο πρώτο μεγάλο τεστ της σεζόν, έχοντας ως στόχο το «2 στα 2».
Το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ HD.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ κάνει τη δική του πρεμιέρα στη φετινή Handball Premier, καθώς η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον αγωνιστικό χώρο.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει δύο νίκες απέναντι στη Ντουντελάνζ στο Λουξεμβούργο, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF Cup.
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