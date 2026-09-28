Κουρμπέλαρος, Ιβάναρος και Εθνικάρα που έγραψε ιστορία!

Αυτή δεν ήταν μόνο μία ιστορική νίκη της Εθνικής μέσα στην Γερμανία. Αυτή ήταν μία σαφέστατη δήλωση, ότι η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βγάλει και πάλι στους δρόμους τους πολλούς Ελληνες, που την αγαπούν και θα διασύρει τους τοξικούς προπονητές του πληκτρολογίου, που και στην Σερβία και στην Γερμανία πήραν την απάντηση αν κάνει, η δεν κάνει ο Γιοβάνοβιτς, αν μπορεί η δεν μπορεί ο παλαίμαχος Κουρμπέλης. Φιλάκια και από τους δύο και είμαι σίγουρος , ότι αυτή η Εθνική, αυτά τα παιδιά, αυτός ο προπονητής θα μας δώσουν μεγάλες χαρές σε μεγάλες διοργανώσεις.

Για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει η Ελλάδα πήγε και κέρδισε μέσα στην Γερμανία την ομάδα του Κλοπ. Με ένα 4-4-2 και αυτοθυσία από όλους τους παίκτες, που έπαιξαν όλοι άμυνα με αποτέλεσμα ο Τζολάκης να χρειαστεί λίγες φορές να επέμβει. Tις μεγάλες ευκαιρίες τις έχασε η Εθνική στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο με τον Ιωαννίδη και το γκολ, που έβαλε. Η ομάδα μπήκε πολύ καλά διαβασμένη από τον Γιοβάνοβιτς , δεν έδωσε χώρο στην Γερμανία , έκλεισε τον άξονα με Ζαφείρη, Ανδρούτσο να κάνουν τα πάντα και στα άκρα τους Τζόλη, Καρέτσα να ντουμπλάρουν στο μαρκάρισμα τους Βαγιαννίδη, Τσιμίκα και η Γερμανία δεν μπορούσε να απειλήσει. Με εξαίρεση μία φάση μετά από δικό μας κόρνερ και αντεπίθεση των Γερμανών και ένα σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης από σουτ μετά από κόρνερ, άλλους μεγάλους κινδύνους δεν είχαμε .

Οσο πέρναγε η ώρα η Εθνική έπαιρνε αυτοπεποίθηση και ήρθαν οι αλλαγές του Ιβάν στο κατάλληλο σημείο στο δεύτερο ημίχρονο, που έριξαν στο καναβάτσο την Γερμανία. Ο Κουρμπέλης μπήκε στην θέση του κουρασμένου Ζαφείρη και άλλαξε το παιχνίδι , κράτησε μπάλα, την μοίρασε σωστά και άρχισε η Εθνική να κερδίζει μέτρα. Ετσι ήρθαν και οι δύο ευκαιρίες του Ιωαννίδη, που μπήκε στην θέση του επίσης κουρασμένου Τετέι και αν είχε βάλει τη μία από τις δύο ευκαιρίες, το ματς θα είχε τελειώσει πιο νωρίς. Δεν τα έβαλε στην Γερμανία, θα τα βάλει στο επόμενο.

Η μεγάλη απόφαση του Γιοβάνοβιτς, που είχε τόλμη είναι, ότι δεν άλλαξε το 4-4-2 σε μία στιγμή, που φαινόταν η Γερμανία να πιέζει. Είμαι σίγουρος, ότι οι προπονητές της εξέδρας θα φώναζαν τότε "βάλε τρία χαφ , η τρία στόπερ". Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, διότι ο Γιοβάνοβιτς ήθελε τη νίκη . Αλλαξε δύο πρόσωπα, όχι την τακτική ήρθε το γκολ από τρομερή πάσα του Παυλίδη στον Τζόλη την πάσα στον Κουρμπέλη και το σουτ και το γκολ. Και στις καθυστερήσεις, το κλείδωσε το παιχνίδι με τρίτο στόπερ τον Μιχαηλίδη.

Αυτή η Εθνική, αυτή η φουρνιά, ήταν τελείως άδικο που δεν πήγε στο Μουντιάλ, αν και ήταν καλύτερη στο κρίσιμο ματς με την Σκωτία, που έχασε, αλλά είναι φανερό, ότι τα καλύτερα έρχονται. Στην επόμενη διοργάνωση στα τελικά του Euro θα είναι και να δούμε, που θα φθάσει στο Nations League με τις τοπ ομάδες.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο, αλλά έρχονται δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια που φαβορί είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Ακόμα και δύο ήττες να έρθουν δεν θα αλλάξει η πίστη σε αυτή την ομάδα, διότι ο βασικός στόχος είναι να μεγαλώνει μέσα από τα παιχνίδια και μεγαλώνει. Κέρδισε στο Ουέμπλει την Αγγλία, στο Αουγκσμπουργκ την Γερμανία και τα καλύτερα έρχονται. Ταπεινότητα και βήμα, βήμα. Και κυρίως περηφάνια μεγαλύτερη για τους 5000 Ελληνες, που έζησαν από κοντά την ιστορική βραδιά. Παμε Ελλαδάρα..