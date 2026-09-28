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Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή Ντάνστον

Κάτοικος… Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού έγινε και πάλι ο Μπράιαντ Ντάνστον. 

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή Ντάνστον
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Ο Αμερικάνος σέντερ επιστρέφει σε γνώριμα… λημέρια, αφού έπειτα από 11 χρόνια, είναι και πάλι μέλος του Ολυμπιακού, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τους Πειραιώτες, τη Δευτέρα (28/09).

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 28/05/1987

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Υψος: 2.03μ.

Θέση: Center

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Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώων είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα».

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