Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή Ντάνστον

Ο Αμερικάνος σέντερ επιστρέφει σε γνώριμα… λημέρια, αφού έπειτα από 11 χρόνια, είναι και πάλι μέλος του Ολυμπιακού, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τους Πειραιώτες, τη Δευτέρα (28/09).

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 28/05/1987

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Υψος: 2.03μ.

Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες

Μόμπις Φοίμπους (2008-2010)

Άρης (2010-2011)

Μπνέι Χασαρόν (2011)

Χαποέλ Χολόν (2011-2012)

Παλακανέστρο Βαρέζε (2012-2013)

Ολυμπιακός (2013-2015)

Αναντολού Εφές (2015-2023)

Βίρτους Μπολόνια (2023-2024)

Ζάλγκιρις Κάουνας (2024-2025)

Oλίμπια Μιλάνο (2025-2026)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2021, 2022)

Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2015)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2019, 2021, 2023)

Πρωταθλητής Λιθουανίας (2025)

Πρωταθλητής Ιταλίας (2026)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2018, 2022)

Κυπελλούχος Λιθουανίας (2025)

Κυπελλούχος Ιταλίας (2026)

Super Cup Τουρκίας (2015, 2018, 2019, 2022)

Super Cup Ιταλίας (2023)

Super Cup Ιταλίας (2025)

Ατομικές

Καλύτερος αμυντικός του Πρωταθλήματος Κορέας: (2009, 2010)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ (2012)

Πρώτος στα κοψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2014)

Καλύτερος Αμυντικός στο Πρωταθλήματος Ελλάδας (2015)

Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκα (2014, 2015)

Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα (2014, 2018)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώων είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα».