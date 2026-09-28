Μπαρτζώκας: «Το πρόγραμμα υπερβαίνει κάποια όρια» - Όσα είπε για Ντάνστον και Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Κάουνας για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στις δυσκολίες που έχει να διαχειριστεί η ομάδα του λόγω του απαιτητικού προγράμματος.

Ο Έλληνας προπονητής, στις δηλώσεις που έκανε κατά την αναχώρηση για τη Λιθουανία, στάθηκε στη διαδοχή των αγώνων, αλλά και στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας μία ομάδα που διεκδικεί την παρουσία της στα playoffs.

Επίσης, μίλησε για την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον, αλλά και την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ, λόγω τενοντίτιδας. Τέλος, αναφέρθηκε και στην παρουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θα επιχειρήσουν να περιορίσουν με διαφορετικά αγωνιστικά «όπλα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Είναι δύσκολη η διαδικασία. Παίξαμε χθες και προχτές και τώρα παίζουμε εκτός έδρας με ομάδα διεκδικήτρια των playoffs. Πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι.

Το πρόγραμμα υπερβαίνει κάποια όρια. Είναι περισσότερο gambling. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω την ετοιμότητα της ομάδας γιατί δεν κάναμε καμία προπόνηση. Θα κάνουμε shootaround το βράδυ.

Ο Ντάνστον είναι για ασφάλεια. Χρειάζονται παίκτες, γιατί δεν μπορούν όλοι να παίζουν τόσα παιχνίδια συνεχόμενα. Πέραν της αγωνιστικής του κλάσης είναι και μια παρουσία στα αποδυτήρια που είναι σημαντική. Θα βοηθήσει και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο.

Όλα τα πράγματα είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Σκοράραμε 100 πόντους το παιχνίδι και είναι δύσκολο να δεχτούμε περισσότερους. Δεν αμελούμε την άμυνα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα μας. Ο καλύτερος ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ, δεν ήταν σε θέση να παίξει. Πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα.

Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό.

Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση στο μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας με άλλα όπλα. Υπερτερούμε στην ταχύτητα. Θα προσπαθήσουμε στον χρόνο που μας απομένει να φτιάξουμε ένα σύστημα».