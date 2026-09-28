Superbet League 2: Αυλαία σε «Ελ Πάσο» και Καισαριανή - Το πρόγραμμα
Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική της Superbet League 2, καθώς η Athens Kallithea υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR Β’ και η Μαρκό θα παίξει με τον Πανθρακικό.
Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας υποχρέωση για την Athens Kallithea, η οποία θέλει να συνεχίσει θετικά την πορεία της στις πρώτες αγωνιστικές της Superbet League 2. Η αθηναϊκή ομάδα έχει ήδη καταγράψει δύο νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν. Στην πρεμιέρα επικράτησε με 2-1 της Νίκης Βόλου, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ξανά το τρίποντο, αυτή τη φορά απέναντι στον Πανσερραϊκό με το ίδιο αποτέλεσμα.
Στον δρόμο της θα βρεθεί ο Αστέρας AKTOR Β’, ο οποίος προέρχεται από τη νίκη με 1-0 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς και θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής.
Στο άλλο παιχνίδι, η Μαρκό και ο Πανθρακικός διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μία αναμέτρηση που παρουσιάζει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μαρκό έχει ήδη παρουσιάσει δείγματα των επιθετικών της δυνατοτήτων, με το 4-2 επί του Ολυμπιακού Β’ να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Από την πλευρά του, ο Πανθρακικός θα επιδιώξει να συνεχίσει την προσπάθειά του, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να φύγει με βαθμολογικό όφελος από την Καισαριανή. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος».
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
- Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
- ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β’ 1-0
- Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0
- Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0
- Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0
- Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β’ 4-1
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
- 16:00 Athens Kallithea-Αστέρας AKTOR Β’ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Μαρκό-Πανθρακικός (YouTube Superbet)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
1. ΑΕΛ 10
2. Πανιώνιος 10
3. Μαρκό 9 -3αγ.
4. Ελλάς Σύρου 8
5. Πανθρακικός 7 -3αγ.
6. Πανσερραϊκός 6
7. Athens Kallithea 6 -3αγ.
8. ΠΑΟΚ Β’ 4
9. Απόλλων Καλαμαριάς 4
10. Νέστος Χρυσούπολης 4
11. Ολυμπιακός Β’ 4
12. Νίκη Βόλου 3
13. Αστέρας AKTOR Β’ 3 -3αγ.
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
15. Πύργος 2
16. Ζάκυνθος 1