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Superbet League 2: Αυλαία σε «Ελ Πάσο» και Καισαριανή - Το πρόγραμμα

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική της Superbet League 2, καθώς η Athens Kallithea υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR Β’ και η Μαρκό θα παίξει με τον Πανθρακικό. 

Superbet League 2: Αυλαία σε «Ελ Πάσο» και Καισαριανή - Το πρόγραμμα
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Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας υποχρέωση για την Athens Kallithea, η οποία θέλει να συνεχίσει θετικά την πορεία της στις πρώτες αγωνιστικές της Superbet League 2. Η αθηναϊκή ομάδα έχει ήδη καταγράψει δύο νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν. Στην πρεμιέρα επικράτησε με 2-1 της Νίκης Βόλου, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ξανά το τρίποντο, αυτή τη φορά απέναντι στον Πανσερραϊκό με το ίδιο αποτέλεσμα.

Στον δρόμο της θα βρεθεί ο Αστέρας AKTOR Β’, ο οποίος προέρχεται από τη νίκη με 1-0 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς και θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής.

Στο άλλο παιχνίδι, η Μαρκό και ο Πανθρακικός διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μία αναμέτρηση που παρουσιάζει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μαρκό έχει ήδη παρουσιάσει δείγματα των επιθετικών της δυνατοτήτων, με το 4-2 επί του Ολυμπιακού Β’ να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Από την πλευρά του, ο Πανθρακικός θα επιδιώξει να συνεχίσει την προσπάθειά του, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να φύγει με βαθμολογικό όφελος από την Καισαριανή. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής «Μιχάλης Κρητικόπουλος».

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

  • Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
  • ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β’ 1-0
  • Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0
  • Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0
  • Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0
  • Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β’ 4-1

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

  • 16:00 Athens Kallithea-Αστέρας AKTOR Β’ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 16:00 Μαρκό-Πανθρακικός (YouTube Superbet)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)

1. ΑΕΛ 10

2. Πανιώνιος 10

3. Μαρκό 9 -3αγ.

4. Ελλάς Σύρου 8

5. Πανθρακικός 7 -3αγ.

6. Πανσερραϊκός 6

7. Athens Kallithea 6 -3αγ.

8. ΠΑΟΚ Β’ 4

9. Απόλλων Καλαμαριάς 4

10. Νέστος Χρυσούπολης 4

11. Ολυμπιακός Β’ 4

12. Νίκη Βόλου 3

13. Αστέρας AKTOR Β’ 3 -3αγ.

14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2

15. Πύργος 2

16. Ζάκυνθος 1

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