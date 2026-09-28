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ΑΕΚ: Αφήνει πίσω το Super Cup και στρέφεται στην πρεμιέρα της GBL – Πιάνει δουλειά ενόψει Αμαρουσίου

Η ΑΕΚ ξεκινά την προετοιμασία για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στο Μαρούσι, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να αναζητά ρυθμό μέσα από τα επίσημα παιχνίδια.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Αφήνει πίσω το Super Cup και στρέφεται στην πρεμιέρα της GBL – Πιάνει δουλειά ενόψει Αμαρουσίου
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Το κεφάλαιο του Stoiximan Super Cup έκλεισε για την ΑΕΚ και πλέον το βλέμμα στρέφεται στο πρωτάθλημα.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει το Μαρούσι το Σάββατο (03/10, 16:00) στη Sunel Arena, για την 1η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπόρεσε να βρει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό στην προετοιμασία, καθώς οι απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών δεν επέτρεψαν στον τεχνικό της ΑΕΚ να δουλέψει όπως θα ήθελε και να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Πλέον, οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να βρουν ρυθμό μέσα από τα επίσημα παιχνίδια, όπου το αποτέλεσμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Μετά το ρεπό της Κυριακής (27/09), η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις κι επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην πρεμιέρα. Στόχος είναι η νίκη, προκειμένου οι «κιτρινόμαυροι» να αποκτήσουν την απαραίτητη ηρεμία και να συνεχίσουν τη δουλειά τους χωρίς επιπλέον πίεση. Οι τραυματισμοί των Ουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ παραμένουν ένα σημαντικό ζήτημα, ωστόσο η εικόνα της «Ένωσης» στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό άφησε θετικά δείγματα και δημιούργησε προσδοκίες για τη συνέχεια.

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