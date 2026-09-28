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Nations League: Έκπληξη από τον Χάτζι στη Ρουμανία, άφησε εκτός αποστολής τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ

Ο Γκεόργκι Χάτζι άφησε εκτός 23άδας τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ για την αναμέτρηση της Ρουμανίας με τη Βοσνία, προκαλώντας έκπληξη στον Τύπο της χώρας.

Βαγγέλης Πάτας

Nations League: Έκπληξη από τον Χάτζι στη Ρουμανία, άφησε εκτός αποστολής τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ
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Σε απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ρουμάνων, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.

Ο Γκεόργκι Χάτζι έχει στη διάθεσή του 32 ποδοσφαιριστές και πριν από κάθε παιχνίδι καλείται να επιλέξει τους 23 που θα συμπεριληφθούν στην τελική αποστολή. Για το ματς με τους Βόσνιους, ο Ραζβάν Μαρίν είναι μεταξύ των εννέα παικτών που έμειναν εκτός.

Το Ρουμανία – Βοσνία / Ερζεγοβίνη είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Start.

Η συγκεκριμένη επιλογή του Χάτζι σχολιάστηκε έντονα από τα ρουμανικά ΜΜΕ, ενώ μαζί με τον μέσο της ΑΕΚ εκτός έμειναν κι οι Ντραγκούσιν, Ράτιου, Μπάνκου, Μάριους Μαρίν, Όπρουτ, Μαν, Ρακόβιταν και Ιάνις Χάτζι.

Ο Τύπος της Ρουμανίας κάνει λόγο για «τεράστιες εκπλήξεις» στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, επισημαίνοντας πως έξι από τους ποδοσφαιριστές που δεν συμπεριλήφθηκαν στην 23άδα είχαν αγωνιστεί ως βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι.

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