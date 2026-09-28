Κουρμπέλης: «Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη γι' αυτό το σήμα στην καρδιά» (pic)

Ο «χρυσός» σκόρερ της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία έκανε ανάρτηση για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Κουρμπέλης: «Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη γι' αυτό το σήμα στην καρδιά» (pic)
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Το όνομα του Δημήτρη Κουρμπέλη συνδέθηκε όσο λίγα με τη μεγάλη βραδιά της Εθνικής Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ. Ο Έλληνας μέσος ήταν αυτός που στο 74ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, χαρίζοντας στη «γαλανόλευκη» μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Γερμανία.

Μία ημέρα μετά το ιστορικό αποτέλεσμα, ο Κουρμπέλης θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο τα συναισθήματά του. Μέσα από την ανάρτησή του στα social media, ο διεθνής μέσος στάθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον ίδιο η παρουσία με το εθνόσημο, εκφράζοντας την περηφάνια του για τη φανέλα της Ελλάδας.

Η ανάρτησή του

«Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη για αυτό το σήμα στην καρδιά, συνεχίζουμε μάγκες μου!»

https://www.instagram.com/p/Dd05OlKDKtx/
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