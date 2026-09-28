Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα της σεζόν για το ελληνικό μπάσκετ

Η μπασκετική σεζόν στη χώρα μας, δυστυχώς, ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Για μία ακόμα φορά η κοινή, μπασκετική, λογική βιάστηκε και αποδείχθηκε και πάλι στην πράξη πως -δυστυχώς- το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να διάγει μία από τις πιο… σκοτεινές εποχές της ιστορίας του.

Μπορεί να ακούγεται στομφώδες, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αλλά δεν είναι. Τουναντίον.

Σε ένα Σαββατοκύριακο που θα έπρεπε να είναι γιορτή για το ελληνικό μπάσκετ, άπαντες το μόνο που θυμούνται και το μόνο με το οποίο ασχολούνται είναι η διαιτησία. Είναι ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι επιλογές της δικής του Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Και η αλήθεια είναι πως δεν θα έπρεπε ουδείς να πέσει από τα σύννεφα. Γιατί;

Μα γιατί λίγο καιρό πριν από τη διεξαγωγή του Super Cup είχε προηγηθεί η… κλειστή συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος έκανε τον προσωπικό του απολογισμό, στην οποία ο ίδιος αποθέωσε τις επιλογές του και ξεκαθάρισε πως η διαιτησία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο και συνεχώς… ανεβαίνει.

Το Σαββατοκύριακο, όμως, που πέρασε οι διαιτητικές επιλογές του Βαγγέλη Λιόλιου τον εξέθεσαν (ή μήπως όχι; ). Είναι κοινώς παραδεκτό ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο του Super Cup σε μεγάλο βαθμό λόγω των λανθασμένων/εσφαλμένων διαιτητικών αποφάσεων, κυρίως στα τελευταία λεπτά όπου ο ΠΑΟΚ είχε κάνει την αντεπίθεσή του και έφτασε μια ανάσα από την ολική ανατροπή.

Όμως, την πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα, 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με το σκορ στο 98-96 υπέρ του Ολυμπιακού, ο διαιτητής Τσιμπούρης ανακάλυψε φάουλ στον Καλάθη, στερώντας από τον Τσέντι Όσμαν τη δυνατότητα να ισοφαρίσει το ματς, έχοντας ήδη κλέψει τη μπάλα και έχοντας φύγει μόνος του στον αιφνιδιασμό.

Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός «σφράγισε» την κατάκτηση του τίτλου.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η φάση. Είναι όλη η αντιμετώπιση των διαιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού. Είναι οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, είναι οι δηλώσεις του Τσέντι Όσμαν, είναι η συνεχής παρουσία της Βάσως Τσαρούχα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Που σηκώνει έντονη συζήτηση. Άλλωστε δε μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός πως στα δύο πρώτα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» η κυρία Τσαρούχα έχει δώσει το παρών και στα δύο.

STOIXIMAN SUPER CUP 2026 / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Δυστυχώς η νέα σεζόν ξεκινά όπως τελείωσε η προηγούμενη. Με τον χειρότερο τρόπο. Με σκιές, σκάνδαλα και ερωτηματικά.

Και όλα αυτά σε μια σεζόν που το ελληνικό μπάσκετ προσπαθεί να κάνει ένα τεράστιο άλμα.

Σε μια σεζόν που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για μία ακόμα φορά έχουν δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια για να φέρουν στη χώρα μας τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, σε μια σεζόν που ΠΑΟΚ και Άρης έχουν κάνει ένα τεράστιο «μπαμ», θέλοντας να μπουν ανάμεσα στους «αιωνίους», σε μια σεζόν που οι διοικήσεις των ομάδων στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και προσπαθούν για το καλύτερο, απέναντι στη διοίκηση της ΕΟΚ, η οποία προφανώς υπηρετεί μια άλλη διαφορετική ατζέντα.

ΥΓ1: Είναι φοβερό μετά από τους τρεις αγώνες του Super Cup τα «κεφάλια» της ελληνικής διαιτησίας να «αυτοαποθεώνονται» για όσα είδαμε στο κλειστό του Περιστερίου.

ΥΓ2: Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και πάλι τον ορισμό του καλού παιδιού. Γιατί όταν είσαι αυτός που «πυροδοτεί» καταστάσεις, όταν είσαι αυτός που κοροϊδεύει και προσπαθεί να «κλέψει» και μετά πας να σβήσεις τη… φωτιά που άναψες, όχι, δεν είσαι καλό παιδί. Και το σκηνικό έχει αρχίσει και κουράζει τους ίδιους τους παίκτες.

ΥΓ3: Συνεχόμενες οι φάσεις όπου ο Σάσα Βεζένκοφ προσπαθούσε να εκμαιεύσει το φάουλ στο τρίποντο, χτυπώντας τους αντιπάλους του καθώς τίναζε τα χέρια του. Οι διαιτητές βέβαια δεν το είδαν…

ΥΓ4: Πόσο δίκιο είχε ο Παναθηναϊκός που δεν έδωσε το παρών στην περιβόητη σύσκεψη της ΕΟΚ για τη διαιτησία.