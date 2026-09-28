Άρης: Με 13 παίκτες στην πρεμιέρα του EuroCup
Η αποστολή των «κίτρινων» για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.
Η ώρα των επίσημων αγώνων έφτασε για τον νέο Άρη του Βασίλη Σπανούλη, με τους «κίτρινους» να ανοίγουν την αυλαία των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων στη Γαλλία.
Πρώτος αντίπαλος στον δρόμο του Άρη στο EuroCup είναι η Λε Μαν, την οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (29/09) στις 21:00 στην Antares Arena, έχοντας ως πρώτο ζητούμενο ένα νικηφόρο ξεκίνημα στη διοργάνωση.
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του για την πρεμιέρα τους Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιο Πουλιανίτη και Γιώργο Τανούλη. Ο Πουλιανίτης έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, ενώ ο Τανούλης συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.
Η αποστολή του Άρη
0 Elijah Mitrou – Long
3 Jeremiah Robinson – Earl
4 Βασίλης Τολιόπουλος
7 Neno Dimitrijevic
13 Λευτέρης Μποχωρίδης
30 Matt Morgan
32 E. J. Liddell
33 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
37 Κώστας Αντετοκούνμπο
43 Θανάσης Αντετοκούνμπο
92 Khem Birch
95 Adam Mokoka
10 Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου