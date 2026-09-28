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Άρης: Με 13 παίκτες στην πρεμιέρα του EuroCup

Η αποστολή των «κίτρινων» για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Άρης: Με 13 παίκτες στην πρεμιέρα του EuroCup
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Η ώρα των επίσημων αγώνων έφτασε για τον νέο Άρη του Βασίλη Σπανούλη, με τους «κίτρινους» να ανοίγουν την αυλαία των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων στη Γαλλία.

Πρώτος αντίπαλος στον δρόμο του Άρη στο EuroCup είναι η Λε Μαν, την οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (29/09) στις 21:00 στην Antares Arena, έχοντας ως πρώτο ζητούμενο ένα νικηφόρο ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του για την πρεμιέρα τους Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιο Πουλιανίτη και Γιώργο Τανούλη. Ο Πουλιανίτης έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, ενώ ο Τανούλης συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

https://www.instagram.com/p/Dd1MzhcCty4/

Η αποστολή του Άρη

0 Elijah Mitrou – Long

3 Jeremiah Robinson – Earl

4 Βασίλης Τολιόπουλος

7 Neno Dimitrijevic

13 Λευτέρης Μποχωρίδης

30 Matt Morgan

32 E. J. Liddell

33 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

37 Κώστας Αντετοκούνμπο

43 Θανάσης Αντετοκούνμπο

92 Khem Birch

95 Adam Mokoka

10 Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου

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