Davis Cup: Με Σλοβενία για την παραμονή στο World Group I η Ελλάδα

Την αντίπαλό της για τους αγώνες παραμονής στο World Group I του Davis Cup έμαθε η Ελλάδα, με τη «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλοβενία το τριήμερο 5-7 Φεβρουαρίου.

Davis Cup: Με Σλοβενία για την παραμονή στο World Group I η Ελλάδα
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Με τη Σλοβενία κληρώθηκε η Εθνική ομάδα τένις για τους αγώνες παραμονής στο World Group I του Davis Cup, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται εκτός έδρας το τριήμερο 5-7 Φεβρουαρίου.

Μετά την ήττα στις λεπτομέρειες (3-2) από τη Σλοβακία στο Κόσιτσε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να υπερασπιστεί τη θέση του στην κατηγορία μακριά από την έδρα του, όπως είχε πράξει με επιτυχία στο παρελθόν κόντρα στο Μεξικό.

Οι Σλοβένοι προέρχονται από νίκη με 4-0 επί του Ισραήλ, ενώ διαθέτει μόλις έναν παίκτη στο Top 500 (Φίλιπ Τζεφ Πλάνινσεκ, Νο.494), πλαισιωμένο από τους Μπορ Αρτνάκ (Νο.507), Ζίγκα Σέσκο (Νο.698) και Σεμπάστιαν Ντομίνκο (Νο.690).

Η νικήτρια ομάδα θα διεκδικήσει την άνοδο στα Qualifiers τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ η ηττημένη θα υποβιβαστεί στο World Group II.

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