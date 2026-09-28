Η απόλυτη δικαίωση: Η κίνηση της Stoiximan για όσους είχαν παίξει κατάκτηση ΠΑΟΚ

Η κουβέντα αναφορικά με τη διαιτησία και όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του χθεσινού τελικού, μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ έχει... φουντώσει.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολλά παράπονα αναφορικά με τις αποφάσεις των Τσαρούχα, Τσιμπούρη και Καρπάνου, με τους "ασπρόμαυρους" να θεωρούν πως οι αποφάσεις των τριών τους στέρησαν την δυνατότητα να κατακτήσουν τον τίτλο του Super Cup.

Και μέσα σε όλα έρχεται η ανακοίωση μιας πρωτοφανούς απόφασης από τη μεριά της Stoiximan. Η γνωστή στοιχηματική εταιρεία ανακοίνωσε πως πλήρωσε όσους παίκτες είχαν ποντάρει υπέρ της κατάκτησης του Super Cup από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

UPDATE: Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως το συγκεκριμένο post κατέβηκε από τα social media της Stoiximan μετά από λίγες ώρες.