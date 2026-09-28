· Ολλανδία

Οριστικό: Χάνει το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα ο Γκάκπο

Μία ακόμα σημαντική απουσία για τον Τσάβι για την αναμέτρηση της Τούμπας.

Οριστικό: Χάνει το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα ο Γκάκπο
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Μία σημαντική απουσία προέκυψε για την Ολλανδία ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας, καθώς ο Κόντι Γκάκπο δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού για το παιχνίδι στην Τούμπα.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «οράνιε» με τη Σερβία και αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής του ομάδας. Ο Γκάκπο επέστρεψε άμεσα στην Αγγλία, προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ και να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ολλανδία, καθώς ο 26χρονος άσος έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα παραγωγικά τη φετινή σεζόν. Στις πρώτες του συμμετοχές με τη Λίβερπουλ έχει καταγράψει δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, έχοντας κομβικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι των «Reds».

Έτσι, ο Γκάκπο θα παρακολουθήσει από την Αγγλία την προσπάθεια των συμπαικτών του απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, σε μία αναμέτρηση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη συνέχεια του Nations League.

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