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«Κλείνει» Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Λιθουανός

Κάτοικος Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον ΠΑΟΚ να συμφωνεί με την πλευρά του 36χρονου και να περιμένει τον Λιθουανό σέντερ στη συμπρωτεύουσα την προσεχή Τετάρτη (30/09).

«Κλείνει» Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Λιθουανός
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Μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» έδωσε τα χέρια με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας και περιμένει τον έμπειρο Λιθουανό ψηλό στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (30/09) για ιατρικά και υπογραφές.

Ο 36χρονος σέντερ αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, καθώς η προσθήκη του θωρακίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη frontline των «ασπρόμαυρων» εν όψει της νέας σεζόν.

Την περσινή χρονιά, ο Μοτιεγιούνας αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 6.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά αγώνα σε 27 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

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