«Κλείνει» Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Λιθουανός

Μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» έδωσε τα χέρια με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας και περιμένει τον έμπειρο Λιθουανό ψηλό στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (30/09) για ιατρικά και υπογραφές.

Ο 36χρονος σέντερ αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, καθώς η προσθήκη του θωρακίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη frontline των «ασπρόμαυρων» εν όψει της νέας σεζόν.

Την περσινή χρονιά, ο Μοτιεγιούνας αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 6.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά αγώνα σε 27 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.