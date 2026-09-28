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Ρόμα: Πήρε «πράσινο φως» για να χτίσει νέο γήπεδο

Οι Ρωμαίοι είναι κοντά σε ένα μεγάλο έργο.

Ρόμα: Πήρε «πράσινο φως» για να χτίσει νέο γήπεδο
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Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της Ρόμα ήρθε σε μια συμβολική ημέρα για τον σύλλογο, καθώς ανήμερα των 50ών γενεθλίων του Φραντσέσκο Τότι έγινε γνωστό το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή της νέας έδρας των «Τζαλορόσι».

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, αποκάλυψε πως οι εργασίες για το νέο γήπεδο της ομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027, με την έναρξη να τοποθετείται χρονικά γύρω στον Μάρτιο.

Το έργο υπολογίζεται πως θα χρειαστεί περίπου τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί, με τον ορίζοντα παράδοσης να τοποθετείται στο 2030. Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση ενός σχεδίου που θα δώσει στη Ρόμα τη δυνατότητα να αποκτήσει τη δική της σύγχρονη έδρα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Μάλιστα, το νέο γήπεδο αναμένεται να συμπεριληφθεί στον φάκελο της Ιταλίας για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Euro 2032, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο project.

Έτσι, εφόσον τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η Ρόμα θα μπορεί από το 2030 να αγωνίζεται στο νέο της «σπίτι», αφήνοντας πίσω της το σημερινό γήπεδο και αποκτώντας μια έδρα αντάξια των φιλοδοξιών της.

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