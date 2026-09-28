Αντετοκούνμπο: «Πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου» (vids)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο πραγματοποιήθηκε η Media Day των Μαϊάμι Χιτ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να μιλά για τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του NBA, αλλά και να καταθέτει τη δική του άποψη για το ποια ομάδα ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή στη λίγκα.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο, ο Αντετοκούνμπο ήταν ξεκάθαρος. «Ναι. Το πιστεύω πραγματικά αυτό. Αν όχι ο καλύτερος, είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε στα στοιχεία που θεωρεί ότι τον κάνουν να ξεχωρίζει, εξηγώντας πως το σημαντικότερο για εκείνον είναι να βρίσκεται σε καλή σωματική κατάσταση και να έχει απόλυτη συγκέντρωση.

«Ξέρω ότι είμαι στα καλύτερά μου όταν είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος και όταν το σώμα μου είναι καλά. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορώ να κυριαρχήσω στο παιχνίδι», τόνισε, προσθέτοντας πως μπορεί να έχει επιρροή και στις δύο πλευρές του παρκέ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο Greek Freak αναφέρθηκε μάλιστα και στην περσινή σεζόν, την οποία χαρακτήρισε μία από τις πιο δύσκολες της καριέρας του, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και τότε κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του στο παιχνίδι.

Ο Αντετοκούνμπο δεν έμεινε στις ατομικές διακρίσεις και τις κατατάξεις των παικτών. Όπως εξήγησε, για τον ίδιο η πραγματική αξία ενός παίκτη αποτυπώνεται κυρίως στην ικανότητά του να επηρεάζει την πορεία της ομάδας του στα playoffs και να τη βοηθά να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

«Όταν είσαι εκεί ψηλά, στο top 5, top 4, top 3, δύο, ένα, οτιδήποτε, στο top 10, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι και να βοηθήσει την ομάδα του να πάει μακριά στα playoffs και να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης για μένα», ανέφερε.

Ο Έλληνας σταρ ρωτήθηκε και για την ομάδα που θεωρεί πως βρίσκεται στην κορυφή του NBA αυτή τη στιγμή. Η απάντησή του είχε ξεκάθαρο ονοματεπώνυμο, καθώς επέλεξε τους Νιου Γιορκ Νικς, κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στον Τζέιλεν Μπράνσον.

«Αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα στο NBA είναι οι Νιου Γιορκ Νικς και έχουν έναν από τους καλύτερους παίκτες, τον Τζέιλεν Μπράνσον», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, καταθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική του εκτίμηση για τις ισορροπίες στη νέα σεζόν.