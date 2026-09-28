«Τεσσάρα» της Ουρουγουάης στη Νότια Κορέα - Έμεινε στον πάγκο ο Πελίστρι

Η Ουρουγουάη άφησε πίσω της την ήττα από την Ιαπωνία και έκλεισε με νίκη τον κύκλο των φιλικών της στην Ασία, επικρατώντας 4-1 της Νότιας Κορέας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «Σελέστε» ήταν ο Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Ο Φακούντο Πελίστρι, ωστόσο, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού παρακολούθησε ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο, καθώς ο Ντιέγκο Φορλάν προχώρησε μόλις σε δύο αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σε αντίθεση με την Ουρουγουάη, η Νότια Κορέα έκανε συνολικά οκτώ αλλαγές, με τον Πελίστρι να παραμένει τελικά εκτός αγωνιστικής δράσης στο δεύτερο φιλικό της εθνικής του ομάδας επί ασιατικού εδάφους.