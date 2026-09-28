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Σπανούλης ενόψει Λε Μαν: «Ξεχωριστή κάθε πρεμιέρα, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ενόψει της πρεμιέρας του Άρη στο EuroCup με αντίπαλο τη Λε Μαν στη Γαλλία (29/09, 21:00).

Σπανούλης ενόψει Λε Μαν: «Ξεχωριστή κάθε πρεμιέρα, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι»
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Στη «μάχη» του EuroCup ρίχνεται το βράδυ της Τρίτης (29/09, 21:00) ο φιλόδοξος Άρης, με τους Θεσσαλονικείς να φιλοξενούνται από τη Λε Μαν στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Σπανούλης, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της πρεμιέρας των «κιτρινόμαυρων», τονίζοντας πως η ομάδα του είναι έτοιμη και καλά προετοιμασμένη για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για αυτόν τον αγώνα. Κάθε πρεμιέρα είναι ξεχωριστή και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, εφαρμόζοντας όλα όσα δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις-τέσσερις καλές προπονήσεις μετά το τελευταίο μας φιλικό παιχνίδι και ανυπομονούμε όλοι για την έναρξη της σεζόν».

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