Εθνική Ελλάδας: Διαθέσιμος ενόψει Ολλανδίας ο Κωστούλας - Παραμένει στο γκρουπ ο Βαγιαννίδης

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα (01/10, 21:45), καθώς ο Μπάμπης Κωστούλας τέθηκε στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης παραμένει στην αποστολή.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον, είχε υποβληθεί σε ράμματα στο πόδι μετά από μαρκάρισμα στον αγώνα με τη Σερβία και δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Γερμανία. Όπως φαίνεται ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και υπολογίζεται κανονικά για το ματς απέναντι στους Ολλανδούς, προσθέτοντας μια επιπλέον λύση στη γραμμή κρούσης της «γαλανόλευκης».

Παράλληλα, τα νεότερα από το μέτωπο του Γιώργου Βαγιαννίδη είναι ενθαρρυντικά. Παρά την αναγκαστική αλλαγή του στο ημίχρονο του αγώνα στο Άουγκσμπουργκ και την εσπευσμένη κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για το δεξί άκρο της άμυνας, ο διεθνής μπακ παραμένει στην αποστολή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από το επιτελείο της Εθνικής.