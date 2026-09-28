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Απρόοπτο στον Άρη με Μανού Γκαρθία: Εκτός για 2-3 εβδομάδες λόγω συνδρόμου κοιλιακών-προσαγωγών

Εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα θα παραμείνει ο Μανού Γκαρθία, με τον μεσοεπιθετικό του Άρη να ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών.

Απρόοπτο στον Άρη με Μανού Γκαρθία: Εκτός για 2-3 εβδομάδες λόγω συνδρόμου κοιλιακών-προσαγωγών
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Νέος πονοκέφαλος προέκυψε στο στρατόπεδο του Άρη, καθώς ο Μανού Γκαρθία διαγνώστηκε με σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών και τίθεται εκτός μάχης για το επόμενο διάστημα, κάνοντας εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Ισπανός αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στη βουβωνική χώρα.

Ο 28χρονος άσος ξεκίνησε ήδη εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπείας, με την κατάστασή του να επανεκτιμείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Ισπανός θα χρειαστεί να μείνει στα «πίτς» για περίπου 2 με 3 εβδομάδες, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, με την οποία ο Άρης θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του μετά τη διακοπή.

Στη δεύτερη θητεία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Μανού Γκαρθία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 6 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ σε 263' αγωνιστικά λεπτά.

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21:37 SUPER LEAGUE

Απρόοπτο στον Άρη με Μανού Γκαρθία: Εκτός για 2-3 εβδομάδες λόγω συνδρόμου κοιλιακών-προσαγωγών

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