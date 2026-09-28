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Στον Πανιώνιο ο Λιάσος

Την ενίσχυση του ρόστερ του συνεχίζει ο Πανιώνιος, με τον «Ιστορικό» να ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγελου Λιάσου.

Στον Πανιώνιο ο Λιάσος
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Μπορεί ο Πανιώνιος να έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη Superbet League 2, όμως οι «κυανέρυθροι» συνεχίζουν να ενισχύονται στο μεταγραφικό κομμάτι.

Ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άγγελου Λιάσου, με τον 26χρονο αμυντικό μέσο να αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Χουάν Φεράντο.

Την περσινή σεζόν, ο Λιάσος αγωνίστηκε για λογαριασμό του Πανσερραϊκού στη Super League, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές και μία ασίστ σε 1.363' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Λιάσο.

Ο Άγγελος γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 2000 στη Φλώρινα, έχει ύψος 1,85 μ. και αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Φλώρινα και στη συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα κατέγραψε συνολικά 116 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 3 γκολ, ενώ το καλοκαίρι του 2024 μεταγράφηκε στον Πανσερραϊκό, με τον οποίο μέτρησε 48 συμμετοχές και δύο ασίστ στη Super League.

Παράλληλα, έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ21, με την οποία έχει καταγράψει 5 συμμετοχές.

Άγγελε, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την «κυανέρυθρη» φανέλα!».

https://www.instagram.com/p/Dd1lJMGCmbG/
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