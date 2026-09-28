Κι όμως η Εθνική έχει χαφ και σκοράρουν κιόλας

Πενήντα χρόνια και κάτι μήνες περίμενε η Ελλάδα αυτή τη βραδιά. Έντεκα παιχνίδια απέναντι στη Γερμανία, επτά ήττες και τρεις ισοπαλίες το ρεκόρ μας. Μέχρι να έρθει το Άουγκσμπουργκ. Μέχρι να εμφανιστεί ο Δημήτρης Κουρμπέλης, η «χρυσή» αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο 74ο λεπτό και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Νούμπελ, γράφοντας την πρώτη ελληνική νίκη απέναντι στη «Μάνσαφτ» και μαζί ακόμη μια «γαλανόλευκη» εποποιία.

Και κάπου εδώ, μέσα στη μέθη και τους πανηγυρισμούς από το πρώτο «διπλό» κόντρα στα «πάντσερ» υπάρχει και ένα... side story που αξίζει να σταθεί κάποιος. Η ιστορία των χαφ. Το προηγούμενο διάστημα, μαζί με το υπόλοιπο γκρουπ, η ποιότητα του ελληνικού άξονα βρέθηκε στο... στόχαστρο. Δριμύτατη κριτική, αμφισβήτηση και οριακά... μηδενισμός μετά την αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ε λοιπόν στην αναμέτρηση της «WWK Arena» οι δύο παίκτες που ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση στον άξονα ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Θανάσης Ανδρούτσος.

Ο πρώτος διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα που θα μνημονεύεται για καιρό, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του μετά τη Σερβία. Ο δεύτερος μπήκε στην εξίσωση σχεδόν από την... κλειδαρότρυπα και βρέθηκε βασικός απέναντι στη Γερμανία, πέντε χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής, εξαργυρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τα όσα έκανε με τον ΟΦΗ, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κι αν ψάξει κανείς τη χρηματιστηριακή αξία των δύο, θα βρει ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Σε ένα ρόστερ που αποτιμάται συνολικά σε 320 εκατομμύρια ευρώ, η αξία του Κουρμπέλη αποτιμάται στις 900.000 ευρώ, ενώ του Ανδρούτσου στις 700.000.

Οι δύο χαμηλότερες αξίες ανάμεσα στο υπάρχων γκρουπ πρωταγωνίστησαν και ήταν εκείνοι που έβαλαν τη σφραγίδα τους σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία Εθνικής.

Έκλεισε... στόματα ο Κουρμπέλης. Μεταξύ μας δεν είχε να αποδείξει τίποτα ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, που σε ένα παιχνίδι με τη Βοσνία πριν 9 χρόνια είχε κάνει το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του Σκίμπε και έκτοτε έχει φτάσει τις 56 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Και ο Ανδρούτσος; Εκείνος έχει ήδη αρχίσει εδώ και καιρό το απόλυτο «restart» της καριέρας του με τη φανέλα του ΟΦΗ. Στα 29 του πια έχει βρει την δική του «Ιθάκη» στο πανέμορφο Ηράκλειο. Ο Γιοβάνοβιτς δεν δίστασε στιγμή και του έδωσε θέση στο κέντρο. Στο Άουγκσμπουργκ, μάλιστα, τον εμπιστεύτηκε από την αρχή.

Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του υπέροχου Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας, η Ελλαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήγε με ξεκάθαρο σχέδιο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Ο ίδιος ο Κλοπ υποκλίθηκε στο πλάνο του Σέρβου εκλέκτορα, που σε αυτούς τους 25 μήνες θητείας έχει νικήσει εκτός έδρας Αγγλία και Γερμανία, έχει ρίξει «3αρα» στη Σκωτία μέσα στη Γλασκώβη, γέμισε το «Γ. Καραϊσκάκης» και τώρα θα γεμίσει και την Τούμπα.

Τα καλύτερα έρχονται...