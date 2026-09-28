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Nations League: «Μοιρασιά» για Γεωργία και Ουκρανία - Νίκη στο τέλος για το Μαυροβούνιο

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Γεωργία και Ουκρανία στην Τιφλίδα για την 2η αγωνιστική του Nations League. Το Μαυροβούνιο πανηγύρισε σημαντική νίκη με 3-2 επί της Αρμενίας εκτός έδρας, ενώ η Κύπρος έμεινε στο 0-0 με τη Λετονία.

Nations League: «Μοιρασιά» για Γεωργία και Ουκρανία - Νίκη στο τέλος για το Μαυροβούνιο
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Χάρη σε γκολ του Λάτκοβιτς στο 89', το Μαυροβούνιο έκανε το 2Χ2 στον 2ο όμιλο της League C του Nations League, ενώ στο ίδιο γκρουπ η Κύπρος παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από 2 αγωνιστικές, μένοντας στο 0-0 στη Ρίγα απέναντι στη Λετονία, που πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Λευκή ισοπαλία είχαμε και στην Τιφλίδα, όπου η Γεωργία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Ουκρανία, η οποία με 4 βαθμούς προηγείται στον 2ο όμιλο της League B. Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ της ΑΕΚ αγωνίστηκε για 79 λεπτά, ενώ ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού πέρασε στο παιχνίδι στο 46ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 21:45

Τουρκία-Ιταλία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2

(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

(74' Κουρμπέλης)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 29/9

Τσεχία-Αγγλία 29/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0

(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)

Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Σκόπια 29/9

Σκωτία-Ελβετία 29/9

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 0-0

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1

(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)

Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 21:45

Σουηδία-Πολωνία 21:45

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9

Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3

(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)

Λετονία-Κύπρος 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9

Σλοβακία-Καζακστάν 29/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 29/9

Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)

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