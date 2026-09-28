Nations League: «Μοιρασιά» για Γεωργία και Ουκρανία - Νίκη στο τέλος για το Μαυροβούνιο
Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Γεωργία και Ουκρανία στην Τιφλίδα για την 2η αγωνιστική του Nations League. Το Μαυροβούνιο πανηγύρισε σημαντική νίκη με 3-2 επί της Αρμενίας εκτός έδρας, ενώ η Κύπρος έμεινε στο 0-0 με τη Λετονία.
Χάρη σε γκολ του Λάτκοβιτς στο 89', το Μαυροβούνιο έκανε το 2Χ2 στον 2ο όμιλο της League C του Nations League, ενώ στο ίδιο γκρουπ η Κύπρος παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από 2 αγωνιστικές, μένοντας στο 0-0 στη Ρίγα απέναντι στη Λετονία, που πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.
Λευκή ισοπαλία είχαμε και στην Τιφλίδα, όπου η Γεωργία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Ουκρανία, η οποία με 4 βαθμούς προηγείται στον 2ο όμιλο της League B. Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ της ΑΕΚ αγωνίστηκε για 79 λεπτά, ενώ ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού πέρασε στο παιχνίδι στο 46ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο-Γαλλία 21:45
Τουρκία-Ιταλία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σερβία-Ολλανδία 1-2
(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1
(74' Κουρμπέλης)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Ουαλία 2-0
(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2
(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία-Σκόπια 29/9
Σκωτία-Ελβετία 29/9
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουκρανία 0-0
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Κόσοβο 3-1
(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3
(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Βοσνία 21:45
Σουηδία-Πολωνία 21:45
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3
(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)
Λετονία-Κύπρος 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9
Σλοβακία-Καζακστάν 29/9
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία-Εσθονία 29/9
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)