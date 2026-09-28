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Ανησυχία με Ντοργκού στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τραυματίστηκε με την Εθνική Δανίας

Στα «πιτς» για θα παραμείνει τις επόμενες εβδομάδες ο Πάτρικ Ντοργκού, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού σε παιχνίδι της εθνικής Δανίας και να επιστρέφει στην Αγγλία.

Ανησυχία με Ντοργκού στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τραυματίστηκε με την Εθνική Δανίας
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Εσπευσμένα στην Αγγλία επιστρέφει ο Πάτρικ Ντοργκού, καθώς ο 21χρονος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε τραυματίας από το γκρουπ της Εθνικής Δανίας.

Ο νεαρός μπακ, υπέστη τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο της νίκης των Δανών με 2-0 επί της Ουαλίας για το Nations League, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον δικέφαλο.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ, δηλώνοντας στο TV2 πως ο παίκτης πρέπει να επιστρέψει στη βάση του για εξετάσεις και θα αντικατασταθεί άμεσα.

Ο Ντόργκου αποτελεί βασικό στέλεχος του ροτέισον των «Κόκκινων Διαβόλων», έχοντας πάρει χρόνο συμμετοχής και στα πέντε παιχνίδια της φετινής Premier League.

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