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Από τον Ούγκρεσιτς μέχρι τον Γκονζάλες: Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοί παίκτες της Super League

Τη λίστα με τους 10 ακριβότερους παίκτες της φετινής Super League δημοσίευσε το CIES. Δείτε πού βρίσκονται οι αστέρες του Big 4.

Από τον Ούγκρεσιτς μέχρι τον Γκονζάλες: Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοί παίκτες της Super League
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Το CIES Football Observatory ανανέωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές της Super League που διαθέτουν την υψηλότερη εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία, μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Η νέα κατάταξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην πρώτη δεκάδα δεν βρίσκεται κανένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό να εκπροσωπείται από τέσσερις εκπροσώπους, ενώ από τρεις παίκτες έχουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού, με την εκτιμώμενη αξία του να ανέρχεται στα 24,42 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Χρήστος Ζαφείρης του ΠΑΟΚ με 21,84 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γιοέλ Ρόκα των, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 20,63 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν ο Αζεντίν Ουναΐ με 18,19 εκατ. ευρώ και ο Γκουστάβο Πουέρτα, η πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού με 17,84 εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Ανέστης Μύθου, Σαντίνο Αντίνο, Ανδρέας Τετέι, Ετιέν Καμαρά και Ογκνιέν Ούγκρεσιτς.

Αναλυτικά η δεκάδα:

  1. Αρμάντο Γκονζάλες 24,42 εκατ. ευρώ
  2. Χρήστος Ζαφείρης 21,84 εκατ. ευρώ
  3. Γιοέλ Ρόκα 20,63 εκατ. ευρώ
  4. Αζεντίν Ουναΐ 18,19 εκατ. ευρώ
  5. Γκουστάβο Πουέρτα 17,84 εκατ. ευρώ
  6. Ανέστης Μύθου 17,48 εκατ. ευρώ
  7. Σαντίνο Αντίνο 15,61 εκατ. ευρώ
  8. Ανδρέας Τεττέη 13,16 εκατ. ευρώ
  9. Ετιέν Καμαρά 12,10 εκατ. ευρώ
  10. Ογκνιέν Ούγκρεσιτς 11,21 εκατ. ευρώ
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