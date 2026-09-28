· Ζάκυνθος

Ψάχνει τη «βόμβα» με Ουάρντα η Ζάκυνθος

Έτοιμη να ολοκληρώσει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της Superbet League 2 είναι η Ζάκυνθος, με τους «νησιώτες» να βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αμρ Ουάρντα.

Ψάχνει τη «βόμβα» με Ουάρντα η Ζάκυνθος
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Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές «βόμβες» της κατηγορίας ετοιμάζεται να... πυροδοτήσει η Ζάκυνθος, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού, Αμρ Ουάρντα.

Μετά την απόκτηση του Χουάν Νέιρα από τον ΟΦΗ, η διοίκηση της Ζακύνθου εξαντλεί τα περιθώρια της μεταγραφικής περιόδου των ελευθέρων, που ολοκληρώνεται την Τρίτη 29/09 για να ντύσει στα «κυανοκίτρινα» τον έμπειρο άσο.

Ο Ουάρντα κυκλοφορεί ελεύθερος μετά το πέρασμά του από την ΑΕΛ και τον Ηρακλή και διαθέτει τεράστια εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο με σχεδόν 200 συμμετοχές και 42 γκολ στη Super League, έχοντας φορέσει τη φανέλα των ΠΑΟΚ, Ατρομήτου, Παναιτωλικού, Βόλου, Πανσερραϊκού, Ανόρθωσης και Απόλλωνα Λεμεσού.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Ζάκυνθος θα ενισχύσει σημαντικά το υπάρχον ρόστερ της με έναν ποδοσφαιριστή που αλλάζει τις ισορροπίες στη μεσοεπιθετική της γραμμή.

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