Επιστρέφει και αναλαμβάνει άμεσα πόστο στον Ολυμπιακό ο Νταβίντ Φουστέρ!

Έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή του στον Ολυμπιακό είναι ο Νταβίντ Φουστέρ, με τον άλλοτε παίκτη της ομάδας να παίρνει θέση στο οργανόγραμμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, είτε σε διοικητικό, είτε σε τεχνικό πόστο.

Ο 44χρονος πλέον Ισπανός, ο οποίος μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ακολούθησε την προπονητική με εξειδίκευση στη βελτίωση και ατομική ανάπτυξη ποδοσφαιριστών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Αθήνα και αναμένεται την Τρίτη να ολοκληρώσει τις τελικές επαφές με τη διοίκηση των Πειραιωτών.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που δρομολογούνται στον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα, ο Φουστέρ προορίζεται για κομβικό ρόλο που θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ενώ δεν αποκλείεται να αξιοποιηθεί και στον τομέα των Ακαδημιών.

Θυμίζουμε πως ο πρώην αρχηγός των Πειραιωτών είχε απορρίψει ανάλογη πρόταση του Αντόνιο Κορδόν το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο πλέον οι συνθήκες είναι ιδανικές για την επανένταξή του στον σύλλογο που αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Ο Φουστέρ αγωνίστηκε για μια εξαετία (2010-2016) με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καταγράφοντας συνολικά 169 συμμετοχές με απολογισμό 45 γκολ και 26 ασίστ, κατακτώντας παράλληλα 6 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας.