Nations League: Πέρασε με «4αρα» από την Προύσα η Ιταλία - Ο Ολίσε καθάρισε στο τέλος για την Γαλλία

Εμφατική αντίδραση και ξέσπασμα για την Εθνική Ιταλίας, η οποία πέρασε σαν... σίφουνας από την Προύσα, επικρατώντας με 4-1 της Τουρκίας για τη 2η αγωνιστική του UEFA Nations League, την ώρα που η Γαλλία απέδρασε με το διπλό (0-1) από τις Βρυξέλλες χάρη σε τέρμα του Μάικλ Ολίσε.

Μετά τη βαριά ήττα από το Βέλγιο και τις αποδοκιμασίες στο «Ολίμπικο», η «σκουάντρα ατζούρα» εμφανίστηκε μεταμορφωμένη προς το καλύτερο. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση κόντρα στους Τούρκους και «πίκρανε» τον Βιντσέντζο Μοντέλα, βρίσκοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ στα πρόσωπα των Μπαστόνι, Φρατέζι, Καγιοντέ και Εσπόζιτο για το επιβλητικό 4-1.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Γαλλία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της. Οι «τρικολόρ» ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στο Βέλγιο, ωστόσο χρειάστηκαν μια αριστουργηματική ενέργεια του Μάικλ Ολίσε στο 88ο λεπτό για να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων με 1-0 και να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο.

Τέλος, για την League B, η Σουηδία έφτασε σχετικά άνετα στη νίκη με 3-1 επί της Πολωνίας, ενώ η Βοσνία ήταν επιβλητική, επικρατώντας με 4-2 της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 0-1

Τουρκία-Ιταλία 1-4

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2

(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

(74' Κουρμπέλης)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 29/9

Τσεχία-Αγγλία 29/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0

(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)

Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Σκόπια 29/9

Σκωτία-Ελβετία 29/9

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 0-0

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1

(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)

Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 2-4

Σουηδία-Πολωνία 3-1

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9

Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3

(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)

Λετονία-Κύπρος 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9

Σλοβακία-Καζακστάν 29/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 29/9

Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)