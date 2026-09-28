Nations League: Πέρασε με «4αρα» από την Προύσα η Ιταλία - Ο Ολίσε καθάρισε στο τέλος για την Γαλλία
Η Ιταλία με εξαιρετική εμφάνιση φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ την Τουρκία στην Προύσα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Nations League. Το γκολ του Ολίσε στο τέλος ήταν αρκετό για την Γαλλία, που έφυγε με το «διπλό» από το Βέλγιο. Τα αποτελέσματα.
Εμφατική αντίδραση και ξέσπασμα για την Εθνική Ιταλίας, η οποία πέρασε σαν... σίφουνας από την Προύσα, επικρατώντας με 4-1 της Τουρκίας για τη 2η αγωνιστική του UEFA Nations League, την ώρα που η Γαλλία απέδρασε με το διπλό (0-1) από τις Βρυξέλλες χάρη σε τέρμα του Μάικλ Ολίσε.
Μετά τη βαριά ήττα από το Βέλγιο και τις αποδοκιμασίες στο «Ολίμπικο», η «σκουάντρα ατζούρα» εμφανίστηκε μεταμορφωμένη προς το καλύτερο. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση κόντρα στους Τούρκους και «πίκρανε» τον Βιντσέντζο Μοντέλα, βρίσκοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ στα πρόσωπα των Μπαστόνι, Φρατέζι, Καγιοντέ και Εσπόζιτο για το επιβλητικό 4-1.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Γαλλία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της. Οι «τρικολόρ» ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στο Βέλγιο, ωστόσο χρειάστηκαν μια αριστουργηματική ενέργεια του Μάικλ Ολίσε στο 88ο λεπτό για να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων με 1-0 και να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο.
Τέλος, για την League B, η Σουηδία έφτασε σχετικά άνετα στη νίκη με 3-1 επί της Πολωνίας, ενώ η Βοσνία ήταν επιβλητική, επικρατώντας με 4-2 της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο-Γαλλία 0-1
Τουρκία-Ιταλία 1-4
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σερβία-Ολλανδία 1-2
(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1
(74' Κουρμπέλης)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Ουαλία 2-0
(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2
(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία-Σκόπια 29/9
Σκωτία-Ελβετία 29/9
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουκρανία 0-0
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Κόσοβο 3-1
(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3
(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Βοσνία 2-4
Σουηδία-Πολωνία 3-1
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3
(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)
Λετονία-Κύπρος 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9
Σλοβακία-Καζακστάν 29/9
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία-Εσθονία 29/9
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)