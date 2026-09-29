AEK: Φιλικό με Athens Kallithea στο Ellinikon Sports Park για αγωνιστικό ρυθμό κι ευκαιρίες

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει για την ΑΕΚ, έστω και σε επίπεδο φιλικού, καθώς στις 11 το πρωί αντιμετωπίζει την Athens Kallithea στο «Ellinikon Park», σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Με 16 ποδοσφαιριστές να απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες και τραυματισμών, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που χρειάζονται αγωνιστικά λεπτά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ζοάο Μάριο και Μπάμπης Λυκογιάννης, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν χρόνο στο σημερινό τεστ.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί ουσιαστικά ένα ξεμούδιασμα για τους «κιτρινόμαυρους» μετά από περίπου δέκα ημέρες χωρίς αγωνιστική δράση. Παράλληλα, μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ετοιμότητα ολόκληρου του ρόστερ.

Ευκαιρίες και σε παίκτες της Κ19

Ο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει χρόνο και σε αρκετούς ποδοσφαιριστές από την Κ19 της ΑΕΚ, οι οποίοι συμμετείχαν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά από τις απουσίες των διεθνών.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναφερθεί θετικά στη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα και θεωρεί πως το επόμενο διάστημα η πρώτη ομάδα μπορεί να αρχίσει να τροφοδοτείται με ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες και θα διεκδικούν θέση στο ρόστερ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν ρεπό την Τετάρτη και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, έχοντας μπροστά τους ένα ακόμη φιλικό στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, την Κυριακή (04/10) στις 11:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό.

Η αιτία που τα φιλικά γίνονται στο Ελληνικό

Οι δύο φιλικές αναμετρήσεις δεν πραγματοποιούνται στα Σπάτα, καθώς τα περισσότερα γήπεδα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ βρίσκονται σε διαδικασία επανασποράς του αγωνιστικού χώρου.

Το ίδιο ισχύει και για την Allwyn Arena, όπου στόχος είναι το γήπεδο να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τη διακοπή, καθώς είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.