Πρώτη «διαβολοβδομάδα» με εκτός έδρας δοκιμασία στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την κατάκτηση του εγχώριου Super Cup και τη νίκη στον τελικό επί του ΠΑΟΚ, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του στην πρώτη απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς στην EuroLeague, με το... μενού να περιλαμβάνει δύσκολες δοκιμασίες σε Κάουνας και Μπολόνια.

Μετά την επιβλητική «100αρα» επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα (89-106), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση, αρχής γενομένης από το παιχνίδι στη «Zalgirio Arena».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός αποστολής προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες και δεν τον άφησε να αγωνιστεί στο Super Cup του Περιστερίου, ενώ στον αντίποδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να υπολογίζει κανονικά στους Κόρι Τζόσεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, που αμφότεροι έμειναν εκτός εξάδας ξένων.

Από την άλλη, η Ζάλγκιρις μπήκε με το... δεξί στην EuroLeague και απέδρασε από το «καυτό» Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 83-77. Στο ντεμπούτο του, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν επιβλητικός με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ωστόσο η νίκη συνοδεύτηκε από τον τραυματισμό του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (14 πόντοι, 6 ασίστ), ο οποίος θα μείνει στα «πιτς» για περίπου δύο εβδομάδες, ενώ εκτός μάχης παραμένει επίσης ο Σέιμπεν Λι.

Ο Τόμας Μασιούλις παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης, λέγοντας: «Έρχονται οι πρωταθλητές της EuroLeague. Μια ομάδα με το δικό της στυλ, που κυκλοφορεί την μπάλα γρήγορα και παίζει με ελάχιστη ντρίμπλα. Είναι δύσκολο να τους περιορίσεις, διαθέτουν παίκτες κορυφαίου επιπέδου σε κάθε θέση και μας περιμένει μια μεγάλη πρόκληση».

Το τζάμπολ στην κατάμεστη «Zalgirio Arena» είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime HD.