5 ατάκες κορυφαίων αθλητών που ξέρουν τι θα πει πειθαρχία

Το ταλέντο είναι πάντα πλεονέκτημα σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας. Είναι εκείνο που σου δίνει προβάδισμα, τραβάει τα βλέμματα και, κάποιες φορές, σε βάζει σε ένα μονοπάτι στο οποίο οι περισσότεροι δεν θα φτάσουν ποτέ. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: το ταλέντο από μόνο του δεν σε κρατάει εκεί.

Τότε είναι που αρχίζει η πειθαρχεία.

Η στιγμή που κανείς δεν κοιτάζει

Το εύκολο είναι να δουλεύεις όταν όλα πηγαίνουν καλά, όταν βλέπεις πρόοδο και οι αριθμοί σου ανεβαίνουν. Ή μάλλον, όταν ο κόσμος αρχίζει να μιλάει για σένα. Η πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει.

Όταν είσαι κουρασμένος ή έχεις βαρεθεί, όταν το αποτέλεσμα αργεί περισσότερο από όσο υπολόγιζες ή απλώς επειδή κάνεις την ίδια δουλειά ξανά και ξανά χωρίς να υπάρχει κανείς να σου πει «μπράβο».

Η πειθαρχία δεν είναι γκλαμουριά, ούτε θα γίνει ποτέ viral. Δεν θα πάρεις standing ovation επειδή πήγες για τρέξιμο ενώ βαριόσουν, και θα σου δώσει κανείς μετάλλιο επειδή κράτησες το πρόγραμμα όταν δεν είχες καμία διάθεση.

Έτσι όμως δουλεύει η πειθαρχία, ακριβώς επειδή γίνεται όταν κανείς δεν κοιτάζει. Το μετάλλιο, το κύπελλο, το ρεκόρ, το six-pack, η επιτυχία, η καριέρα που ήθελες να χτίσεις είναι απλώς το κομμάτι που βλέπουν όλοι.

Πόσα είσαι πραγματικά διατεθειμένος να θυσιάσεις για τη ζωή που θέλεις;

Γιατί το όνειρο είναι εύκολο να το λες, το δύσκολο είναι να το υπηρετείς όταν δεν σε επικροτεί κανείς. Και εκεί, συνήθως, ξεχωρίζουν οι καλοί, από τους πραγματικά σπουδαίους.

Και οι 5 παρακάτω κύριοι έχουν αποδείξει με τις πράξεις αλλά και με τις ατάκες τους, ότι αξίζει να τους ακούσεις: