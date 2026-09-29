ΑΕΚ: Ο Αριάγκα αγωνίστηκε στη νίκη της Ονδούρας στην Τζαμάικα

Η ομάδα του «κιτρινόμαυρου» μέσου πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, με τον ίδιο να περνάει ως αλλαγή στο 70' και να αγωνίζεται μέχρι το φινάλε.

Ο Αριάγκα βοήθησε την Ονδούρα να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 68', λόγω της αποβολής του Ντέρεκ Μονκάδα. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 14ο λεπτό ο 18χρονος Κέιρολ Φιγκερόα.

Από την άλλη πλευρά, ο Λίον Μπέιλι του Ολυμπιακού δεν ταξίδεψε στην Τζαμάικα για την αναμέτρηση, καθώς παρέμεινε στου Ρέντη και συνέχισε τις προπονήσεις.

Αλλαγή ο Βιτάλις στο 0-0 της Ουγγαρίας

Ο Μίλαν Βιτάλις δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ουγγαρίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο μέσος της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76', αντικαθιστώντας τον Τσόνγκβαϊ, και αγωνίστηκε ως ένας από τους δύο αμυντικούς μέσους στο 4-2-3-1 της ομάδας του. Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να παρουσιάσει καλή εικόνα για ακόμη ένα παιχνίδι και περιορίστηκε στο 0-0 απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Βασικός κι αρχηγός ο Ζούμπκοφ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Ουκρανίας με τη Γεωργία, ξεκινώντας παράλληλα το παιχνίδι με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ αγωνίστηκε στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει από τη γενικότερη μέτρια εικόνα της ουκρανικής ομάδας, η οποία έμεινε στο 0-0. Υπέπεσε σε αρκετά λάθη και δεν είχε τις καλύτερες επιλογές, ενώ δημιούργησε μία καλή στιγμή με σουτ που εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας της Γεωργίας. Ο Ζούμπκοφ αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό, ενώ είχε παραδώσει το περιβραχιόνιο στο ημίχρονο στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή.