· ΑΕΚ · Ονδούρα · Ουγγαρία · Ουκρανία

ΑΕΚ: Ο Αριάγκα αγωνίστηκε στη νίκη της Ονδούρας στην Τζαμάικα

Ο Κέρβιν Αριάγκα της ΑΕΚ πήρε χρόνο συμμετοχής στο «διπλό» (1-0) της Ονδούρας στην Τζαμάικα για το CONCACAF Nations League. 

ΑΕΚ: Ο Αριάγκα αγωνίστηκε στη νίκη της Ονδούρας στην Τζαμάικα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα του «κιτρινόμαυρου» μέσου πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, με τον ίδιο να περνάει ως αλλαγή στο 70' και να αγωνίζεται μέχρι το φινάλε.

Ο Αριάγκα βοήθησε την Ονδούρα να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 68', λόγω της αποβολής του Ντέρεκ Μονκάδα. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 14ο λεπτό ο 18χρονος Κέιρολ Φιγκερόα.

Από την άλλη πλευρά, ο Λίον Μπέιλι του Ολυμπιακού δεν ταξίδεψε στην Τζαμάικα για την αναμέτρηση, καθώς παρέμεινε στου Ρέντη και συνέχισε τις προπονήσεις.

Αλλαγή ο Βιτάλις στο 0-0 της Ουγγαρίας

Ο Μίλαν Βιτάλις δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ουγγαρίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο μέσος της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76', αντικαθιστώντας τον Τσόνγκβαϊ, και αγωνίστηκε ως ένας από τους δύο αμυντικούς μέσους στο 4-2-3-1 της ομάδας του. Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να παρουσιάσει καλή εικόνα για ακόμη ένα παιχνίδι και περιορίστηκε στο 0-0 απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Βασικός κι αρχηγός ο Ζούμπκοφ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Ουκρανίας με τη Γεωργία, ξεκινώντας παράλληλα το παιχνίδι με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ αγωνίστηκε στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει από τη γενικότερη μέτρια εικόνα της ουκρανικής ομάδας, η οποία έμεινε στο 0-0. Υπέπεσε σε αρκετά λάθη και δεν είχε τις καλύτερες επιλογές, ενώ δημιούργησε μία καλή στιγμή με σουτ που εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας της Γεωργίας. Ο Ζούμπκοφ αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό, ενώ είχε παραδώσει το περιβραχιόνιο στο ημίχρονο στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:19 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Εξόφλησε την οφειλή και ζητά από την ΟΧΕ την επιστροφή των δύο βαθμών

10:14 MVP

Tudor: Το ρολόι που αγοράζεις όταν ξέρεις από ρολόγια

10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: «Σπάει» τα ταμεία για να αποκτήσει από την Μπαρτσελόνα τον Όλμο

09:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Πρεμιέρα στο Eurocup κόντρα στη Λε Μαν – Η ώρα και το κανάλι

09:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Συμβουλές Γκονζάλες από Πινέδα - «Να κάνει θραύση στην Ελλάδα»

09:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονιστική εξομολόγηση του Βοζίνια: «Έχω χάσει την ηρεμία μου - Θέλω την παλιά μου ζωή πίσω»

09:28 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η «Ένωση» πήρε το ντέρμπι «Δικεφάλων» | Δείτε τα highlights

09:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γαλλιάς: Το φοβερό ξέσπασμα του Ζιντάν στο νικητήριο γκολ του Ολίσε που έγινε viral - Βίντεο

08:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ο Κουέγιαρ της Μαγιόρκα: Κατέρρευσε διακόσμηση στην αίθουσα εστίασης

08:53 MVP

5 ατάκες κορυφαίων αθλητών που ξέρουν τι θα πει πειθαρχία

08:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πού θα δείτε τη μάχη της Ισπανίας με την Κροατία και όλη τη δράση - Όλο το πρόγραμμα

08:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Αριάγκα αγωνίστηκε στη νίκη της Ονδούρας στην Τζαμάικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας