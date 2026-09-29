Μάνατζερ Γιάγκουσιτς: «Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να τον παραχωρήσει - Να παίξει 2.000 λεπτά φέτος»

Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην μέχρι τώρα καριέρα του πραγματοποίησε πριν από μερικές ημέρες ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος με φανταστικό χατ τρικ πήρε μόνος του από το χεράκι την Κ21 της Κροατίας στη νίκη της απέναντι στην Ουγγαρία με 3-1 για τα προκριματικά του Euro 2027.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ήταν καταιγιστικός σημειώνοντας και τα τρία γκολ της ομάδας του Ίβιτσα Όλιτς, με τον μάνατζέρ του Μάτεϊ Σκέγκρο να σχολιάζει τη φόρμα του Κροάτη αλλά και τις ευκαιρίες που θα πάρει ο Γίαγκουσιτς στην Ελληνική ομάδα, μιλώντας στοSportske novosti

«Ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα μεγάλο ποσό στον Αντριάνο. Πριν από επτά μήνες, όταν τον απέκτησε, τον εκτιμούσε και πλήρωσε περισσότερα από τους άλλους συλλόγους, κάτι που σεβόμαστε τόσο ο παίκτης όσο και εγώ. Αυτή τη σεζόν έχει παίξει σε οκτώ από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου και η εμφάνισή του με την Κ21 δείχνει πόσο έχει προοδεύσει στην Ελλάδα. Ολόκληρο το κροατικό πρωτάθλημα αξίζει 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνος του ο Παναθηναϊκός σχεδόν 150 εκατομμύρια.

Ανταγωνίζεται παίκτες αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν είναι ρεαλιστικό να παίζει σε όλα τα παιχνίδια από την πρώτη του ουσιαστικά σεζόν. Προς το παρόν, είναι ρεαλιστικό να έχει αγωνιστεί σε οκτώ από τα 13. Το πλάνο είναι να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερα από 3.000 την επόμενη σεζόν. Προπονείται εξαιρετικά, ήταν πολύ καλός όποτε αγωνίστηκε και σίγουρα θα κερδίσει όλο και περισσότερο χρόνο στο γήπεδο».

Ο μάνατζερ του Γίαγκουσιτς μίλησε επίσης για το περασμένο καλοκαίρι και τις προτάσεις που είχε στα χέρια του για τον νεαρό Κροάτη, ωστόσο όπως εξήγησε ο Παναθηναϊκός έκλεισε τα αυτιά σε κάθε σενάριο παραχώρησης του ποδοσφαιριστή.

«Στα κροατικά Μέσα δημιουργείται αχρείαστος πανικός. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε σε κανένα από τα 13 παιχνίδια· έμεινε εκτός μόνο σε πέντε. Προσωπικά μετέφερα στον σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση ή δανεισμό. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πολλά χρήματα, του δίνει πολύ περισσότερα λεπτά από την περασμένη σεζόν και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη καλύτερα».