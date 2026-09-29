Νίκησε τη Μέχελεν και μπήκε με το «δεξί» στο Αθens Cup ο Αθηναϊκός

Μπορεί ο Αθηναϊκός να ξεκίνησε... μουδιασμένα, όμως με μια εντυπωσιακή ανατροπή επικράτησε της Μέχελεν με 86-68 και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Αθens Cup.

Η βελγική ομάδα αιφνιδίασε τις πρωταθλήτριες Ελλάδας και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +11 (24-13), όμως η συνέχεια εξελίχθηκε διαφορετικά. Ο Αθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Μέχελεν και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 38-33.

Το τρίτο δεκάλεπτο αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της αναμέτρησης, καθώς οι γηπεδούχες «έτρεξαν» σερί 18-0 και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +18 (51-33), βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη νίκη.

Πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν η Μαριέλλα Φασούλα (19π.), ενώ ξεχώρισαν επίσης η Αλέξις Πρινς (17π., 9ρ., 2κλ., 1 μπλοκ) και η Έλενα Τσινέκε (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 38-33, 63-44, 86-68

Αθηναϊκός (Ζούρος): Ράτζα 7, Χαιριστανίδου 5, Τσινέκε 11, Βαν ντερ Χορστ 2, Χρίστοβα 8, Παυλοπούλου 3, Γιακούμπστοβα 3, Λούκα 2, Πρινς 17, Παρκς 5, Φασούλα 19, Βανλού

Μέχελεν (Nτίελς): Νόρμπεργκ 3, Πάραμ 18, Ντεβαρεβάερε , Χαμπιάτου 3, Στάθις, Σάλιβαν 18, Μάλκοτς, Ρέσιμοντ 7, Νάουβίλερς 3, Καμπόνγκο, Χόιμπενς 5, Μπεν-Αμπντελκάντερ 11, Βιλτσίνσκας