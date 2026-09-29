Nations League: Πού θα δείτε τη μάχη της Ισπανίας με την Κροατία και όλη τη δράση - Όλο το πρόγραμμα

Συνεχίζεται και σήμερα η δράση για το Nations League για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης στο μεγάλο «παράθυρο» Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Από τις σημερινές αναμετρήσεις αναμφίβολα ξεχωρίζει η το ζευγάρι της Ισπανίας με την Κροατία με τους πρωταθλητές κόσμου να βάζουν δύσκολα στην παρέα του Λούκα Μόντριτς, την ώρα που η Αγγλία του Τούχελ καλείται να νικήσει την Τσεχία.

Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινά από τις 19:00 με το παιχνίδι Φινλανδία - Λευκορωσία. Στα «κυρίως» της ημέρας ο Γιαμάλ θα κοντραριστεί με την Κροατία στις 21:45, ενώ την ίδια ώρα η Αγγλία ψάχνει τη πρώτη της νίκη, εκτός έδρας στην Πράγα απέναντι στην Τσεχία, έπειτα από την δραματική της ήττα με 2-3 από τους Ισπανούς.

Στη League B, η Σκωτία υποδέχεται τους Ελβετούς, ενώ η Σλοβενία υποδέχεται εντός έδρας τα Σκόπια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

League A (21:45)

Ισπανία - Κροατία

Τσεχία - Αγγλία

League B (21:45)

Σκωτία - Ελβετία

Σλοβενία - Σκόπια

League C

Μολδαβία - Νησιά Φερόε (19:00)

Φινλανδία - Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο - Αλβανία (21:45)

Βουλγαρία - Εσθονία

Λουξεμβούργο - Ισλανδία

Σλοβακία - Καζακστάν