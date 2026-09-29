Εθνική Γαλλιάς: Το φοβερό ξέσπασμα του Ζιντάν στο νικητήριο γκολ του Ολίσε που έγινε viral - Βίντεο

Πολύ έντονα έζησε τη δεύτερη νίκη του στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για το Nations League ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα το καθοριστικό γκολ του Ολίσε και έγινε viral.

Η αλήθεια είναι πως οι «Τρικολόρ» χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ που έμεινε εκτός και έχει επιστρέψει στη Μαδρίτη λόγω τραυματισμού, αλλά και με αρκετές αλλαγές στην 11αδα τα βρήκε σκούρα απέναντι στο Βέλγιο και χρειάστηκε μια στιγμή μαγείας από τον Ολίσε για να πάρει και το «διπλό» και να κάνει το 2/2 στον όμιλό της στο Nations League.

Μπορεί ο άσος της Μπάγερν Μονάχου να σκόραρε το καθοριστικό γκολ, ωστόσο αυτός που βρέθηκε στο επίκεντρο ήταν αναμφίβολα ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος επέστρεψε στους πάγκους έπειτα από μια πενταετία και έζησε με την ψυχή του τη νίκη της Γαλλίας.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα πήρε φόρα, έτρεξε και κλώτσησε μια μπάλα που ήταν τοποθετημένη πάνω σε ένα κώνο στη γραμμή του πλάγιο άουτ. Ήταν ένα πρωτοφανές «ξέσπασμα» για τον Ζιζού ο οποίος μας έχει συνηθίσει στο να κρατάει πάντα την ψυχραιμία του.

Δείτε τη φοβερή αντίδρασή του:

Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, ο ίδιος απάντησε με περίσσιο χιούμορ λέγοντας «Ούτε εγώ ξέρω τι έκανα εκείνη τη στιγμή».