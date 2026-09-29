Εθνική Γαλλιάς: Το φοβερό ξέσπασμα του Ζιντάν στο νικητήριο γκολ του Ολίσε που έγινε viral - Βίντεο

Δε μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του για το διπλό της Γαλλίας απέναντι στο Βέλγιο ο Ζινεντίν Ζιντάν, με τον προπονητή των «Τρικολόρ» να κάνει ένα πρωτοφανές - για τα δικά του δεδομένα - ξέσπασμα 

Εθνική Γαλλιάς: Το φοβερό ξέσπασμα του Ζιντάν στο νικητήριο γκολ του Ολίσε που έγινε viral - Βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ έντονα έζησε τη δεύτερη νίκη του στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για το Nations League ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα το καθοριστικό γκολ του Ολίσε και έγινε viral.

Η αλήθεια είναι πως οι «Τρικολόρ» χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ που έμεινε εκτός και έχει επιστρέψει στη Μαδρίτη λόγω τραυματισμού, αλλά και με αρκετές αλλαγές στην 11αδα τα βρήκε σκούρα απέναντι στο Βέλγιο και χρειάστηκε μια στιγμή μαγείας από τον Ολίσε για να πάρει και το «διπλό» και να κάνει το 2/2 στον όμιλό της στο Nations League.

Μπορεί ο άσος της Μπάγερν Μονάχου να σκόραρε το καθοριστικό γκολ, ωστόσο αυτός που βρέθηκε στο επίκεντρο ήταν αναμφίβολα ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος επέστρεψε στους πάγκους έπειτα από μια πενταετία και έζησε με την ψυχή του τη νίκη της Γαλλίας.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα πήρε φόρα, έτρεξε και κλώτσησε μια μπάλα που ήταν τοποθετημένη πάνω σε ένα κώνο στη γραμμή του πλάγιο άουτ. Ήταν ένα πρωτοφανές «ξέσπασμα» για τον Ζιζού ο οποίος μας έχει συνηθίσει στο να κρατάει πάντα την ψυχραιμία του.

Δείτε τη φοβερή αντίδρασή του:

Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, ο ίδιος απάντησε με περίσσιο χιούμορ λέγοντας «Ούτε εγώ ξέρω τι έκανα εκείνη τη στιγμή».

COMMENTS
LATEST NEWS
10:19 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Εξόφλησε την οφειλή και ζητά από την ΟΧΕ την επιστροφή των δύο βαθμών

10:14 MVP

Tudor: Το ρολόι που αγοράζεις όταν ξέρεις από ρολόγια

10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: «Σπάει» τα ταμεία για να αποκτήσει από την Μπαρτσελόνα τον Όλμο

09:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Πρεμιέρα στο Eurocup κόντρα στη Λε Μαν – Η ώρα και το κανάλι

09:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Συμβουλές Γκονζάλες από Πινέδα - «Να κάνει θραύση στην Ελλάδα»

09:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονιστική εξομολόγηση του Βοζίνια: «Έχω χάσει την ηρεμία μου - Θέλω την παλιά μου ζωή πίσω»

09:28 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η «Ένωση» πήρε το ντέρμπι «Δικεφάλων» | Δείτε τα highlights

09:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γαλλιάς: Το φοβερό ξέσπασμα του Ζιντάν στο νικητήριο γκολ του Ολίσε που έγινε viral - Βίντεο

08:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ο Κουέγιαρ της Μαγιόρκα: Κατέρρευσε διακόσμηση στην αίθουσα εστίασης

08:53 MVP

5 ατάκες κορυφαίων αθλητών που ξέρουν τι θα πει πειθαρχία

08:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πού θα δείτε τη μάχη της Ισπανίας με την Κροατία και όλη τη δράση - Όλο το πρόγραμμα

08:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Αριάγκα αγωνίστηκε στη νίκη της Ονδούρας στην Τζαμάικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας