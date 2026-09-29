Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ο Κουέγιαρ της Μαγιόρκα: Κατέρρευσε διακόσμηση στην αίθουσα εστίασης

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μαγιόρκα τη Δευτέρα (28/9), καθώς ο τερματοφύλακας της ομάδας τραυματίστηκε στο σοβαρά κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ciutat Esportiva Antonio Asensio, γνωστό και ως «Son Bibiloni», πριν από την προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Λουίς Γκαρσία. Ο Κουεγιάρ διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι, έπειτα από πτώση «ογκώδους κατασκευής» πάνω του.

Η Μαγιόρκα ενημέρωσε πως ο Κουέγιαρ αναρρώνει καλά, ενώ η ιατρική ομάδα παρακολουθεί την κατάστασή του. Παράλληλα, οι εξετάσεις έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο περαιτέρω επιπλοκών. Η ομάδα προετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, απέναντι στη Τζιρόνα την Κυριακή (4/11).