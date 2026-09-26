EuroLeague: Sold-out η «Zalgirio Arena» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η Ζαλγκίρις φιλοξενεί στο Κάουνας τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague (29/09, 20:00), με την λιθουανική ομάδα να έχει για ακόμη μια φορά την πλήρη στήριξη του κόσμου της.

Συγκεκριμένα, όπως συνηθίζεται σε κάθε παιχνίδι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο σύλλογος ανακοίνωσε sold-out για την αναμέτρηση με τους Πρωταθλητές Ευρώπης, με την «Zalgirio Arena» να γεμίζει ασφυκτικά.

Θυμίζουμε πως αυτό θα είναι το 42ο διαδοχικό sold-out που κάνουν οι φίλαθλοι, ενώ το παρών στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα δώσει και ο Σακίλ Ο'Νιλ, όντας προσκεκλημένος από τη λιθουανική ομάδα, στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία NordVPN.

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