Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον ημιτελικό του Super Cup

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του Stoiximan Super Cup, όπου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο Ιταλό τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» έχει καταλήξει στους έξι ξένους που θα αγωνιστούν στον ημιτελικό. Συγκεκριμένα, ο Τρινκιέρι επέλεξε τους Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ και Μπεν Μουρ.

Ως εκ τούτου, εκτός της εξάδας έμειναν οι ΡάιΚουαν Γκρέι και Κλίφορντ Ομορούγι.