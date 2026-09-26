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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον ημιτελικό του Super Cup

Η εξάδα ξένων που επέλεξε ο Αντρέα Τρινκιέρι για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον ημιτελικό του Super Cup
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Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του Stoiximan Super Cup, όπου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο Ιταλό τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» έχει καταλήξει στους έξι ξένους που θα αγωνιστούν στον ημιτελικό. Συγκεκριμένα, ο Τρινκιέρι επέλεξε τους Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ και Μπεν Μουρ.

Ως εκ τούτου, εκτός της εξάδας έμειναν οι ΡάιΚουαν Γκρέι και Κλίφορντ Ομορούγι.

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