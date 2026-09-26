Nations League: Μεγάλο ντέρμπι στο Γουέμπλεϊ | Πού θα δείτε το Αγγλία – Ισπανία

Η δράση των εθνικών ομάδων έχει περάσει στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες με τους αγώνες του Nations League

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (26/09) περιλαμβάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι. Στο ιστορικό Γουέμπλεϊ, η Αγγλία θα υποδεχθεί την Ισπανία το βράδυ του Σαββάτου (26/09, 21:45), σε αναμέτρηση για τον 3ο όμιλο του League A. Την τετράδα του ομίλου συμπληρώνουν η Τσεχία και η Κροατία, οι οποίες θα αναμετρηθούν επίσης μεταξύ τους.

Τα «Τρία Λιοντάρια» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να ξεκινήσουν με νίκη τη διοργάνωση. Παράλληλα, το παιχνίδι αποτελεί μία ευκαιρία για την Αγγλία να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από την Αργεντινή με 2-1 στις καθυστερήσεις του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026.

Το Αγγλία – Ισπανία είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από Novasports Prime και ALPHA

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της τελευταίας συνάντησης των δύο ομάδων. Αγγλία και Ισπανία είχαν τεθεί αντιμέτωπες στον τελικό του Euro 2024, με τη «φούρια ρόχα» να επικρατεί 2-1 και να κατακτά το τρόπαιο. Από την πλευρά της, η Ισπανία επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ως πρωταθλήτρια κόσμου και θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο της μέσα από μία δυνατή εμφάνιση απέναντι στην Αγγλία.

Στο άλλο παιχνίδι του 3ου ομίλου του League A, η Τσεχία θα αντιμετωπίσει την Κροατία, σε μία αναμέτρηση που επίσης αναμένεται με ενδιαφέρον.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Το πρόγραμμα της ημέρας (26/09) στο Nations League

League A

League B