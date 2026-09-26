ΝΒΑ: Πανέτοιμος ο Τζέιλεν Μπράνσον μετά την επέμβαση στον καρπό

Την πλήρη ετοιμότητά του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου επιβεβαίωσε ο Τζέιλεν Μπράνσον, λίγους μήνες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον αριστερό καρπό.

Ο ηγέτης των Νιου Γιορκ Νικς αποκάλυψε κατά τη διάρκεια εκπομπής «Roommates Show» στη Νέα Υόρκη, ότι έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο και είναι πλέον διαθέσιμος για να επιστρέψει στη δράση.

Ο 30χρονος γκαρντ χειρουργήθηκε τον Ιούλιο, μετά την ολοκλήρωση μιας ιστορικής σεζόν για τους Νικς, που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια. Ο Μπράνσον αναδείχθηκε MVP των τελικών, έχοντας τον υψηλότερο μέσο όρο πόντων στα playoffs, με 28,4 στην πορεία της Νέας Υόρκης προς τον τίτλο.