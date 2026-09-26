Για πάντα στους Ουόριορς ο Στεφ Κάρι: Συμφωνία για νέο διετές συμβόλαιο!

Ο 38άχρονος γκαρντ έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από τους «πολεμιστές», καθώς, λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν του NBA, συμφώνησε για διετή επέκταση του συμβολαίου του.

Το νέο συμβόλαιο του Κάρι προβλέπει συνολικές απολαβές ύψους 116 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί και η απόφαση του να δεχθεί μείωση αποδοχών κατά 20 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ηγέτης των Ουόριορς προσφέρει στην ομάδα μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα σύνολο που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην τελευταία του «παράσταση».

Η επόμενη σεζόν θα είναι η 19η στην καριέρα του Κάρι στο NBA και όλες έχουν συνδεθεί με τους Ουόριορς. Με τη νέα συμφωνία, ο Αμερικανός άσος βάζει ουσιαστικά οριστικό τέλος στη συζήτηση γύρω από το μέλλον του και την πιθανότητα να φορέσει τη φανέλα κάποιας άλλης ομάδας.

Άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα ο Κάρι είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να παραμείνει στους Ουόριορς και να ολοκληρώσει την καριέρα του στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.