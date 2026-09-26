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Αγωνία για τον Κιλιάν Εμπαπέ: Τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του Ζιντάν στη Γαλλία

Η Γαλλία απέδρασε με τον το «διπλό» από την Τουρκία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της, όμως, ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας κι υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή του.

Αγωνία για τον Κιλιάν Εμπαπέ: Τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του Ζιντάν στη Γαλλία
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Ιδανικά ξεκίνησε η θητεία του Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας, η οποία λύγισε 1-0 την Τουρκία, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να γράφει ιστορία πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Η βραδιά, ωστόσο, είχε αρνητική εξέλιξη για τον Γάλλο επιθετικό. Λίγα λεπτά μετά το γκολ του, και συγκεκριμένα στο 58ο λεπτό, ο Εμπαπέ βρέθηκε στο έδαφος δείχνοντας να αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Ο «σταρ» της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ζιντάν αναφέρθηκε στην κατάστασή του, εκφράζοντας την ανησυχία του. «Δεν δείχνει καλό, θα επιστρέψει στη Μαδρίτη και δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Γάλλου τεχνικού για τον 27χρονο επιθετικό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Reuters, η γαλλική ομοσπονδία ενημέρωσε πως ο Εμπαπέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού γονάτου και θα επιστρέψει στην Ισπανία. Πλέον, αναμένονται οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο αρχηγός της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται πως στις 4 Νοεμβρίου η Ρεάλ Μαδρίτης θα ταξιδέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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