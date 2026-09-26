Αποθέωση για Ουναΐ: «Μοιάζει σαν να γλιστρά πάνω στο χορτάρι» - Video με όσα εντυπωσιακά έκανε!

Το Μαρόκο επικράτησε 2-0 της Γκαμπόν κι ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έχοντας τον Αζεντίν Ουναΐ σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη μεσαία γραμμή και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εκφραστές των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας του.

Μπορεί ο Ουναΐ να μην βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ωστόσο είχε δοκάρι, απείλησε την αντίπαλη εστία με επικίνδυνες τελικές προσπάθειες και παράλληλα κατέγραψε εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στις μεταβιβάσεις του.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη στο Μαρόκο, με το Sport.le360.ma να του δίνει την υψηλότερη βαθμολογία για την παρουσία του στην αναμέτρηση και να στέκεται ιδιαίτερα στα τεχνικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του.

Αναλυτικά η ανάλυση των Μαροκινών:

«Αναμφίβολα ο πιο τεχνικά χαρισματικός ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο Ουναΐ βρίσκεται σε μία βραδιά όπως αυτή, δίνει σχεδόν την εντύπωση ότι… γλιστρά πάνω στο χορτάρι, τόσο ομαλές και φυσικές είναι οι κινήσεις του με την μπάλα.

Εξαιρετικά άνετος στους μικρούς χώρους, τους οποίους αναζητούσε συνεχώς, προσπάθησε σε κάθε ευκαιρία να πάρει πρωτοβουλίες, να περάσει αντιπάλους και να “σπάσει” τις γραμμές της άμυνας.

Εμπνευσμένος, διαρκώς διαθέσιμος για πάσα και με το βλέμμα πάντα προς τα εμπρός, η «μέλισσα», όπως είναι το προσωνύμιό του, αποτέλεσε τον βασικό κινητήριο μοχλό του παιχνιδιού του Μαρόκου».