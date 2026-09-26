Γεωργία - Ελλάδα: Για τη νίκη στην τελική ευθεία των προκριματικών του Euro 2027 U21 η Ελπίδων

Τρία παιχνίδια έχουν απομείνει για την Εθνική Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027 και το πρώτο από αυτά είναι απέναντι στη Γεωργία, στην Τιφλίδα.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στο Mikheil Meskhi Stadium, με τη νίκη να αποτελεί τον ξεκάθαρο στόχο, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης.

Η «γαλανόλευκη» έχει συγκεντρώσει 18 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με τη Γερμανία, η οποία έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Η Ελλάδα θέλει, επομένως, να πάρει το «τρίποντο» στη Γεωργία και να κάνει το πρώτο βήμα για το απόλυτο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

Οι εννέα πρώτοι των προκριματικών ομίλων, όπως και ο καλύτερος δεύτερος, θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση. Οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι θα διεκδικήσουν μέσω play offs τις τέσσερις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε Αλβανία και Σερβία.

Η σέντρα στο Γεωργία - Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ταουσιάνης: «Να κάνουμε την αρχή που θέλουμε»

Η προετοιμασία της Εθνικής ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (25/09) στο γήπεδο της αναμέτρησης, χωρίς προβλήματα για τον Γιάννης Ταουσιάνη, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί είναι διαθέσιμοι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης με τη Γεωργία και στον στόχο της Εθνικής να διεκδικήσει μέχρι τέλους την απευθείας πρόκριση.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας διαδρομής που έχει ξεκινήσει πριν από πολλούς μήνες, θέλοντας να διεκδικήσουμε την απευθείας είσοδο στην τελική φάση του EURO 2027. Τη σκέψη μας μονοπωλεί το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία, μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική, με ποιότητα στο παιχνίδι της και έντονο μαχητικό πνεύμα», ανέφερε αρχικά ο Ταουσιάνης και πρόσθεσε: «Προετοιμαζόμαστε όπως πάντα σε όλα τα επίπεδα, ώστε να παρουσιάσουμε τον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αγώνα. Στόχος μας, μέσα από την επιβολή των δικών μας χαρακτηριστικών και ικανοτήτων, να κατακτήσουμε τη νίκη, κάνοντας έτσι την αρχή που θέλουμε σε αυτή την τριάδα παιχνιδιών».