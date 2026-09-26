Εθνική Ελλάδας: Στροφή στη Γερμανία μετά τον θρίαμβο στο Βελιγράδι – Αναμονή για Κωστούλα

Η Εθνική Ελλάδας έχει αφήσει πίσω της τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι κι έχει πλέον στρέψει την προσοχή της στην επόμενη δύσκολη αποστολή, απέναντι στη Γερμανία, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής (27/9), όπου θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» έφτασε την Παρασκευή (25/9) στο Μόναχο, με την πτήση από το Βελιγράδι να παρουσιάζει περίπου μία ώρα καθυστέρηση. Από εκεί, η ελληνική ομάδα συνέχισε οδικώς το ταξίδι της με προορισμό το Άουγκσμπουργκ, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Οι διεθνείς μετέβησαν με το πούλμαν στο ξενοδοχείο, προκειμένου να εγκατασταθούν και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής.

Το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής είναι εξαιρετικό μετά τη νίκη στο Βελιγράδι, ωστόσο το ιατρικό επιτελείο έχει στραμμένη την προσοχή του στον Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός επιθετικός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Βελιγράδι κι η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ενόχλησης.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Η Εθνική θα συνεχίσει την προετοιμασία της στο Άουγκσμπουργκ το Σάββατο (26/9), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία.