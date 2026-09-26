Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η εξάδα ξένων της «Ένωσης» για τον ημιτελικό του Super Cup | Ντεμπούτο για Ερτέλ

Η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι.

Η «Ένωση» θα παραταχθεί κόντρα στους «ερυθρόλευκους» με δεδομένες απουσίες, γεγονός που διαμορφώνει και την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ είχε δηλώσει αρχικά πέντε ξένους για τη Stoiximan GBL το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09), ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν ακόμα δύο στη λίστα. Με τα τελευταία δεδομένα, ο Σάκοτα κατέληξε στους έξι παίκτες που θα αγωνιστούν στον ημιτελικό του Super Cup.

Η εξάδα της ΑΕΚ αποτελείται από τους Τομά Ερτέλ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ και Νέλι Τζόζεφ.

Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Τομά Ερτέλ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Γάλλος πλέι μέικερ έχει πραγματοποιήσει τέσσερις πλήρεις προπονήσεις με τη νέα του ομάδα και πλέον θα πάρει την πρώτη του γεύση από επίσημο αγώνα.

Από την εξάδα έμειναν εκτός οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ. Ο Ουίλιαμς είχε συμπεριληφθεί στην επτάδα των ξένων, όμως, δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί, ενώ οι Μπράουν και Φίζελ συνεχίζουν την προσπάθεια για την επιστροφή τους κι αναμένεται να είναι σε θέση να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.