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Ολυμπιακός: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή ο Γκουστάβο Σα – Τριήμερο ρεπό οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει την Τρίτη (29/09) στις προπονήσεις, με τον Γκουστάβο Σα να ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, στοχεύοντας να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή ο Γκουστάβο Σα – Τριήμερο ρεπό οι «ερυθρόλευκοι»
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Τρεις ημέρες μακριά από το γήπεδο θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να τους δώσει το απαραίτητο διάστημα ξεκούρασης μετά το απαιτητικό πρόγραμμα που προηγήθηκε.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη την Τρίτη (29/09), όταν και θα ξεκινήσει ξανά η δουλειά ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Βάσκος τεχνικός, πάντως, δεν θα έχει από την πρώτη στιγμή όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, καθώς παραμένουν εκτός οι διεθνείς, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις των παικτών που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής από τραυματισμούς.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι εκείνη του Γκουστάβο Σα. Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος έχει παρουσιάσει θετική εικόνα στην αποθεραπεία του και, εφόσον συνεχίσει χωρίς προβλήματα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανεβάσει σταδιακά ένταση και να αρχίσει να μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα.

Στον Ολυμπιακό, ωστόσο, δεν θέλουν να πιέσουν την κατάσταση. Η επιστροφή του θα γίνει με προσεκτικά βήματα, ώστε ο Σα να επανέλθει πλήρως και να είναι πραγματικά έτοιμος όταν έρθει η ώρα να αγωνιστεί.

Ο Πορτογάλος αποτελεί μία από τις επιλογές που υπολογίζει ο Αλγκουαθίλ για τη μεσοεπιθετική γραμμή, όμως ο τραυματισμός που υπέστη στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ δεν του έχει επιτρέψει μέχρι τώρα να τον αξιοποιήσει όπως θα ήθελε. Ο Βάσκος τεχνικός περιμένει αρκετά από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του 21χρονου.

Στόχος στον Ολυμπιακό είναι ο Σα να έχει επιστρέψει σε κατάσταση που θα του επιτρέπει να διεκδικήσει συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια ακολουθεί η ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία.

Το πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμος θα κριθεί από την πορεία της αποθεραπείας του τις επόμενες ημέρες. Το τεχνικό και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού προχωρούν χωρίς βιασύνη, με βασική προτεραιότητα την ομαλή και πλήρη επιστροφή του.

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