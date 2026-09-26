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Φενέρμπαχτσε: Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA για τρεις περιόδους

Η FIFA επέβαλε στη Φενέρμπαχτσε απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους, με τον τουρκικό σύλλογο να διευκρινίζει πως η υπόθεση αναμένεται να διευθετηθεί άμεσα.

Φενέρμπαχτσε: Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA για τρεις περιόδους
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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Φενέρμπαχτσε μετά την απόφαση της FIFA να επιβάλει στον σύλλογο απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους.

Όπως γνωστοποίησε ο τουρκικός σύλλογος, η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά οικονομική υποχρέωση που προέκυψε από την απόκτηση του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι τη σεζόν 2024/25.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους φιλάθλους της, τονίζοντας πως η ποινή έχει προσωρινό χαρακτήρα και πως η διαδικασία για τη διευθέτηση της υπόθεσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Φενέρμπαχτσε, η καταβολή του ποσού που καθορίστηκε από τη FIFA έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (28/09).

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Προς ενημέρωση της κοινής γνώμης

Σε απάντηση στα δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA που αφορά τον σύλλογό μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας και την κοινή γνώμη.

Η απαγόρευση μεταγραφών τριών περιόδων που επιβλήθηκε στον σύλλογό μας είναι προσωρινή και αφορά το ποσό της μεταγραφής του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2024-2025.

Λόγω της μη καταβολής της δόσης της 30ής Απριλίου 2026, η οποία αφορούσε το ποσό της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή, ο σχετικός σύλλογος προσέφυγε στη FIFA. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της διοίκησής μας, η ληξιπρόθεσμη δόση καταβλήθηκε. Στην υπόθεση που άνοιξε ο σχετικός σύλλογος στη FIFA ζητήθηκε επίσης η πληρωμή της επόμενης δόσης και αναμέναμε την απόφαση της FIFA για την καταβολή της.

Ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την πληρωμή που ορίστηκε από την απόφαση της FIFA την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και η απαγόρευση μεταγραφών θα αρθεί μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη FIFA.

Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις προηγούμενων περιόδων θα κοινοποιηθούν με διαφάνεια στα μέλη του Συνεδρίου μας και στην κοινή γνώμη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο (27 Σεπτεμβρίου 2026).

Το γνωστοποιούμε προς ενημέρωση της κοινής γνώμης».

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