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Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Χαμόγελα» για Ταϊρί! - Επιστρέφει νωρίτερα και δίνει το «παρών» στο Super Cup

Ο Μπριν Ταϊρί ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τον ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Stoiximan Super Cup.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Χαμόγελα» για Ταϊρί! - Επιστρέφει νωρίτερα και δίνει το «παρών» στο Super Cup
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Μια σημαντική επιστροφή προέκυψε στον ΠΑΟΚ ενόψει του ημιτελικού του Stoiximan Super Cup με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (21:00), καθώς ο Μπριν Ταϊρί είναι τελικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου στις αρχές του μήνα και, με δεδομένο τον τραυματισμό του, δεν θεωρούνταν πιθανό να προλάβει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Η πορεία της αποθεραπείας του, ωστόσο, εξελίχθηκε θετικά κι ο Ταϊρί κατάφερε να επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Έτσι, ο Αντρέα Τρινκιέρι τον συμπεριέλαβε στις επιλογές του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Η παρουσία του στην εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ αποτελεί ουσιαστικά την είδηση για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς ο Αμερικανός γκαρντ υπολογίζεται πλέον κανονικά από τον Ιταλό τεχνικό.

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