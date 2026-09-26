Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Χαμόγελα» για Ταϊρί! - Επιστρέφει νωρίτερα και δίνει το «παρών» στο Super Cup
Ο Μπριν Ταϊρί ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τον ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Stoiximan Super Cup.
Μια σημαντική επιστροφή προέκυψε στον ΠΑΟΚ ενόψει του ημιτελικού του Stoiximan Super Cup με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (21:00), καθώς ο Μπριν Ταϊρί είναι τελικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση.
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου στις αρχές του μήνα και, με δεδομένο τον τραυματισμό του, δεν θεωρούνταν πιθανό να προλάβει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.
Η πορεία της αποθεραπείας του, ωστόσο, εξελίχθηκε θετικά κι ο Ταϊρί κατάφερε να επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Έτσι, ο Αντρέα Τρινκιέρι τον συμπεριέλαβε στις επιλογές του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Η παρουσία του στην εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ αποτελεί ουσιαστικά την είδηση για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς ο Αμερικανός γκαρντ υπολογίζεται πλέον κανονικά από τον Ιταλό τεχνικό.